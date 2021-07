Tempo di lettura: 3 minuti

Circa tre mesi al vertice dell’impero, durante i quali la dominante eco millenaria della “città dai sette colli”, riecheggiava, a maggior ragione, in terra ligure, nella quale tale imperatore aveva avuto i natali, legandovi la propria esistenza, come la stessa sua carriera pubblica si era poi evoluta, intrecciandosi attorno ad importanti incarichi pubblici, vissuti a guida delle legioni romane, fino a consumare, in un breve trimestre, il trovarsi all’apice della fatale investitura imperiale.

Luigi Colli, autore di romanzi storici e di racconti, ci scommette tutta la stesura di un libro, edito per i tascabili di “Satyo s. publisher”, intitolando la specifica versione narrativa di questo suo approfondimento, ispirato a Publio Elvio Pertinace (126 -193), con la non casuale evocazione espressa nei termini di “L’imperatore ligure”.

A metter d’accordo, facendo ulteriormente persuadere a proposito della pittoresca sottolineatura geografica, circa, cioè, la caratteristica provenienza attribuita a questo antico personaggio della storia romana, pare, ad esempio, possa risultare anche il rivolgere una certa attenzione alla località di Novi Ligure che, in Liguria, non è per niente, ma, pur trovandosi in provincia di Alessandria, sembra che vada a rivendicare una stretta appartenenza con la regione vicina, per altro, oltremodo conosciuta per il suo litoraneo connubio con il mare, più che per un certo genere topografico, insito nelle lande piemontesi, negli stereotipi che a queste, a loro volta, ne modellano i luoghi, in tutt’altra contestualizzazione territoriale.

Come specificato, in questa agevole pubblicazione dal formato editoriale tascabile, il protagonista delle vicende che vi sono narrate è nato ad Alba, l’antica Alba Pompeia, ascritta territorialmente in quell’epoca remota alla Liguria, motivo, di per sé, già bastevole per appellare, con tale qualificante attribuzione d’origine, il personaggio trattato, con un mirato nesso di individuazione, sviluppato fra i fatti grazie ai quali se ne struttura il profilo determinante, per una sua biografica rappresentazione, narrata con ritmo storico romanzato, ma fedele al deposito di ciò che è accertato, rispetto alla di lui figura presa in considerazione.

La località cuneense che, nei pressi di Alba, è tradizionalmente associata alla sua origine, tra le sinuose prospettive collinari di vigneti, vocati al buon vino barbaresco, può evincersi nel pari toponimo di Pertinace.

Nato da un padre liberto di Vado Ligure, affrancatosi dalla sua condizione di schiavo per quelle sue personali capacità, anche dimostrate, in seguito, nella conduzione di una attività imprenditoriale, nel commercio di tessuti e di legnami, e da una matrona romana, Lollia Acilia, di una ricca famiglia, legata da parentela ad un esponente del consesso senatoriale dell’urbe, Pertinace si era avviato alla carriera militare, ricoprendo i passi rispettivi di una robusta carriera, fino, ad esempio, a diventare, fra l’altro, governatore della Britannia.

Generale e senatore, la sua ascesa, fino al soglio dell’esclusiva carica imperiale, giungeva dopo la morte di Commodo che, a sua volta, era succeduto al padre Marco Aurelio, inserendosi in quel dato ambito storico che l’autore di “L’imperatore ligure” non manca di fare assimilare al suo lavoro storico-letterario, per via di alcune assonanze e similitudini fra il personaggio protagonista del noto film “Il gladiatore” e la figura di questo suo conterraneo, tolto dalla storia antica per una aderenza ad una matrice ligure di peculiare rivisitazione al lascito di uno smalto locale.

Oltre i punti in contatto, fra la finzione cinematografica e la realtà storica, Pertinace che era effettivamente ispirato, nella gestione della “cosa pubblica”, fra l’altro, al pensiero del tribuno della plebe, Tiberio Cracco, aveva costituito, nel suo approccio ad un incipiente incarico che gli sarà fatale, un chiaro e voluto elemento di discontinuità, fra la gestione dell’impero di Commodo e la propria visione di una conversione riformatrice della Roma imperiale.

Entrambi, nonostante le diverse polarità, hanno condiviso lo stesso epilogo terreno nel morire ammazzati. L’uno a differente motivo, rispetto all’altro, della propria fazione avversa.

Nel volume di Luigi Colli si esplica anche un primo tentativo di assassinio contro la persona di Pertinace, perpetrato ad effetto, non come davvero andrà a finire, dai pretoriani, ma da un complotto di una “cordata” senatoriale, significando le resistenze manifestatigli anche da parte di una componente del patriziato dinastico, nel riflesso che, anche a motivo di questo fulcro d’azione, è catturato da questo libro in una incalzante concatenazione di fluida consequenzialità espositiva, in modo da favorire, nella lettura, una possibile immedesimazione immaginifica fra i contorni di quella parte di storia lontana, mediante la coerente narrativa di un romanzo storico, fondato sulla veridicità di una sintesi del tutto valida anche come fonte didattica e culturalmente divulgativa.