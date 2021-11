Tempo di lettura: < 1 minuto

Deutsche Bank e WWF Italia danno il via a una partnership con un nuovo progetto dedicato al recupero delle tartarughe marine presso l’Oasi di Policoro, in Basilicata.

La collaborazione prevede di finanziare, grazie alla sinergia tra Deutsche Bank S.p.A., DWS1 in Italia e Fondazione Deutsche Bank Italia, l’allestimento della sala operatoria nel centro di riferimento del Meridione per il soccorso, la cura e la riabilitazione delle tartarughe che restano impigliate nelle reti da pesca o ferite dai natanti.

Parte dell’iniziativa è legata al collocamento del comparto DWS Concept ESG2 Blue Economy che investe in aziende operanti in settori legati al mare e agli oceani. Deutsche Bank S.p.A., nel suo ruolo di distributore, verserà a Fondazione Deutsche Bank Italia per il sostegno al WWF una quota dei ricavi derivanti dalla distribuzione del comparto3.

Si tratta del primo progetto dell’Istituto dedicato all’ambiente in Italia e segna l’inizio di una nuova fase per Fondazione Deutsche Bank Italia, che farà della sostenibilità uno dei suoi pilastri di intervento, in linea con l’approccio e gli obiettivi globali del Gruppo ribaditi in occasione del primo Sustainability Deep Dive.