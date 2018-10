Tempo di lettura: 2 minuti

Cremona – Si perpetua anche quest’anno, con la quarta edizione, l’ottimo appuntamento letterario legato al nome del Dottor Paolo Brianzi, veterinario con i natali in quel di Cingia de’ Botti già ormai figura importante almeno in due ambiti: la passione per il dialetto (con la famosa raccolta di “Proverbi Cremonesi di Campagna e di Città“) e la mondiale fama legata alla attività di allevatore di cani ( il papà della razza canina dello “spinone bianco-arancio”) e di cavalli.

Per la fattiva volontà delle nipoti Paola e Rosamaria di ricordarlo, la manifestazione indetta quest’anno con Confartigianato di Cremona (che ospiterà le premiazioni presso la sede di via Rosario 5, sabato 12 ottobre a partire dalle 16.30) ha raggiunto orizzonti extra regionali con elaborati pervenuti non solo dalla Lombardia ma anche dal Veneto, dal Friuli e dagli Abruzzi.

La pregiata giuria – Rescaglio, Brianzi, Scotti e Melega – ha vagliato con il consueto rigore le opere (in prosa e poesia), selezionando i premiati con il consueto emozionante apprezzamento.

“Abbiamo scelto quest’anno un tema , la tenerezza presente fra il mondo degli umani ed il mondo degli animali, per ricordare la sensibilità del nonno ad una tematica a lui cara” – ci dice la prof.ssa Rosamaria Brianzi – “ed abbiamo avuto un riscontro considerevole sia in termini di ispirazione e contenuti degli scritti sia di partecipazione. La eco della manifestazione si sta allargando ogni anno e questo ci rende particolarmente orgogliosi ed emozionati. Desideriamo in particolare ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in primis Confartigianato, Latteria Soresina, Industria Dolciaria Rivoltini,Salumificio Santini e Cassa Padana con Popolis“.

Scrivere fa bene ed ascoltare pure. Poesia e Prosa ci aspettano dunque a dispensare saggezza e umanità in un appuntamento da non perdere (perche’ ricco di emozioni) alla scoperta, nelle varie categorie , di nuovi artisti della penna (e del pc..).