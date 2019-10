Tempo di lettura: 2 minuti

La giuria del Premio ITAS del Libro di Montagna introduce importanti novità nel regolamento della 46 a edizione, nella scelta del vincitore assoluto e nelle categorie dei libri premiati.

La novità più rilevante riguarda la scelta di un solo vincitore assoluto per la migliore opera

sul tema della montagna, scelto tra i vincitori delle cinque nuove sezioni:

– Alpinismo e sport di montagna

– Guide e mappe

– Libri per ragazzi

– Ricerca e ambiente

– Vita e storie di montagna

I premi saranno quindi così composti:

– 1 vincitore assoluto (che vince la sua sezione e il Premio ITAS)

– 4 vincitori delle sezioni rimanenti

Come nelle precedenti edizioni, una segnalazione particolare verrà riservata all’opera che

valorizzerà gli autori o l’editoria del Trentino a cui verrà assegnata la ˝Menzione speciale

Trentino˝.

Enrico Brizzi, presidente di giuria del Premio commenta così la scelta: “Un premio letterario deve essere capace di interpretare i mutamenti della cultura e della vita sociale, in questo senso il Premio ITAS rilancia il suo impegno… Facendosi in cinque per ribadire il suo ruolo di primo di cordata fra i concorsi letterari dedicati all’editoria di montagna. Al sempre maggiore interesse che rivestono nella nostra società l’attenzione allo stile di vita e il rapporto con l’ambiente, fa infatti seguito una fortissima crescita dell’editoria dedicata alla montagna, all’avventura e all’aria aperta, tanto dal punto di vista della narrativa quanto della saggistica e della varia.

Ecco perché, d’accordo con i colleghi giurati e ITAS, si è deciso di rinnovare il formato del Premio, arrivando a premiare ben cinque categorie diverse di libri, così da abbracciare l’intero arco della produzione editoriale consacrata alle magnifiche opportunità offerte dalle Terre alte”.

Istituito nel 1971, in occasione dei 150 anni di vita di ITAS, il Premio ITAS del Libro di Montagna è il primo concorso italiano in assoluto dedicato alla letteratura alpina e nel corso degli anni ha contribuito a far conoscere i libri di scrittori di montagna già noti o che, grazie al premio, lo sono diventati.

È soprattutto osservatorio privilegiato per monitorare come evolve il ruolo della montagna, l’immagine presso autori e pubblico: la revisione che periodicamente viene fatta della struttura del Premio testimonia la volontà di mettere giuria e lettori nella possibilità di comprendere al meglio la montagna, in sé e come modello interpretativo del mondo attuale.

La partecipazione all’edizione 2020 è riservata alle opere edite dal 1° gennaio al 31

dicembre 2019 in lingua italiana da parte di scrittori viventi. Il termine per inviare le

opere è fissato per il 31 gennaio 2020.

Il vincitore verrà premiato, come da tradizione, a Trento, nell’ambito della settimana

cinematografica del 68° Trento Film Festival (25 aprile – 3 maggio 2020).