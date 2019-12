Tempo di lettura: 1 minuto

E’ aperto il bando per la presentazione di progetti congiunti di ricerca fra Italia e Brasile. I progetti devono prevedere il coinvolgimento per la parte italiana di un’università o centro di ricerca pubblico o privato, e per la parte brasiliana a coordinatori/ricercatori, che stanno implementando attività di ricerca in università, istituti, e centri di ricerca brasiliani.

Le proposte devono ricadere in una delle seguenti aree: Intelligenza Artificiale, Scienze di base (Chimica, Fisica, Matematica), Malattie trasmissibili. Produzione distribuita di energia da fonti rinnovabili, Nutrizione e malattie metaboliche, Agricoltura di precisione, Scienza spaziale e Produzione e sfruttamento sostenibile di minerali strategici.

Per la parte italiana è prevista la concessione di un contributo fino al 50 per cento delle spese ammissibili.

La domanda di partecipazione deve essere presentata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale entro il 24 gennaio 2020.