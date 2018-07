Tempo di lettura: 2 minuti

Continua senza interruzioni il mercato in entrata in casa Gilbertina Soresina. La società presieduta da Davide Pala ha ufficializzato l’acquisto dei giovani Luka Roljic guardia classe 1997 e del pivot classe 1997 Enis Djulovic.

Luka Roljic dopo aver disputato le giovanili nella natìa Serbia nel 2016-2017 viene in Italia contattato dai laziali del Sora 2000 dove disputa il campionato di serie C Gold. Enis Djulovic inizia la sua carriera da senior nel Lazio al Sora 2000 dove disputa anche il campionato Under 20, lo scorso anno rimane per metà stagione in terra laziale, poi chiude la stagione a Roccarainova in serie D. Al termine il lungo serbo disputerà 68 partite con una media realizzativa di 18 punti.

L’ultima in ordine di tempo è la new entry Fabio Marghet ala classe 1996. Nella stagione 2011-2012 gioca vicino a casa a Pogliano dove esordisce nel campionato di serie D, poi si trasferisce all’Assigeco Casalpusterlengo dove 2 anni dopo nel 2014 conquista il titolo DNG (Divisione Nazionale Giovanile) Under 19 e fa parte del roster della squadra di serie A2. Nel 2015 si trasferisce in Piemonte dapprima a Tortona e con l’Or.Si. Derthona gioca il campionato di serie A2, poi si trasferisce ad Alessandria dove disputa il campionato di serie C Gold ed infine nelle ultime 3 stagioni torna vicino a casa e firma con la Codroipese dove disputa il campionato di serie C Gold.

Con questi 3 innesti salgono a 5 le new entry in casa soresinese dopo che in precedenza la società presieduta da Pala aveva ufficializzato l’arrivo degli esperti Pietro Del Sorbo guardia-ala ex Crema (B) e dell’ex capitano della Ju.Vi. Cremona Roberto Cazzaniga.

Inoltre la società comunica che Stefano Freschi è stato riconfermato vice allenatore in serie C Gold e siederà in panchina al fianco della new entry Giovanni Sabbia, ex Team Pizzighettone, e ricoprirà il ruolo di capo allenatore nella formazione Under 16.

Nei giorni scorsi erano state ufficializzate le defezioni di capitan Cristiano Masper che si è accasato a Gorle (C Silver), Fabio Guzzoni a Manerbio (C Silver), mentre sono ancora alla ricerca di squadra Martino Brogio, Davide Giudici ed Alessandro Riccò al pari di Mathias Manara e Filip Palac arrivato a metà stagione al posto del lungo Olagundoye; mentre sono stati riconfermati Francesco Tolasi playmaker classe 1998 di 184 cm, Andrea Pala guardia classe 2000 di 181 cm, Fausto Martinelli guardia classe 1988 di 192 cm, Enrico Massari playmaker classe 1990 di 180 cm ed Ivan Ivanyuk ala classe 1997 di 188 cm.