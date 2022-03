Tempo di lettura: < 1 minuto

E’ stato pubblicato sul Bollettino regionale il bando per la ripresa del sistema fieristico lombardo dopo l’emergenza Covid. La dotazione disponibile ammonta a 1 milione di euro. La misura si rivolge ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che realizzino nel 2022 in Lombardia fiere di livello internazionale, nazionale e regionale o fiere alla prima edizione.

I progetti possono riguardare la digitalizzazione dei servizi offerti; la promozione e la pubblicità delle manifestazioni fieristiche; la ricerca e l’accoglienza di buyer esteri; l’animazione delle manifestazioni fieristiche con eventi collaterali; la predisposizione di aree speciali per specifici target di espositori.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili, fino a 50.000 euro per le fiere internazionali e nazionali e 30.000 euro per fiere di livello regionale o alla prima edizione.

Saranno ammessi progetti con importo minimo di 50 mila euro, con la possibilità di finanziare i costi relativi a: canoni di locazione, allestimento aree comuni, organizzazione evento, canoni per siti web, consulenze informatiche, consulenze per la ricerca di buyer, spese per accoglienza, spese per implementare standard di sicurezza e personale interno.

Domande dal 3 al 31 marzo 2022.