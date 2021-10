Tempo di lettura: 2 minuti

Gardone Val Trompia, Brescia. La settima edizione del Festival Quantum, torna con una formula mista che vede occasioni in presenza ed altre in streaming. Quest’anno la manifestazione si sviluppa intorno al tema “Stili di vita sostenibili”, tema declinato attraverso incontri, laboratori virtuali ed in presenza, un Innovation Lab che coinvolge le scuole ma anche quattro aziende che fanno dell’innovazione e della ricerca avanzata la loro cifra distintiva oltre che della ricerca della sostenibilità.

I luoghi del Festival tornano ad essere quelli classici: biblioteca, Parco del Mella e scuola, seppur il coinvolgimento degli studenti sarà ancora virtuale attraverso collegamenti per seguire le conferenze o per svolgere attività proposte come le Escape Room.

Il Festival inizia il 18 ottobre e termina il 23 ottobre. Vede tre conferenze serali con meccanismo misto in presenza e streaming; due conferenze in orario scolastico, dedicate alle scuole ma aperte a chiunque si voglia collegare; due seminari a cura di Officina Liberty; alcuni laboratori aperti su iscrizione dove i temi trattati sono resi concreti ed operativi proprio per tradurre gli stimoli teorici in azioni pratiche. Il sito www.quantumgvt.it sarà il punto di riferimento delle attività della settimana.

Si prevede, inoltre, un Innovation Lab, inserito nel progetto “Geometrie di Valle: per un Piano Integrato della cultura in Valle Trompia”, promosso da Comunità Montana di Valle Trompia quale Ente capofila; progetto che ha meritato il contributo di Regione Lombardia nell’ambito dei “Piani Integrati della Cultura”

Questa è la seconda edizione del Val Trompia Innovation Lab, nato per promuovere percorsi di Innovazione Aperta in cui imprese e altre realtà locali propongono le proprie sfide a giovani talenti, startup, PMI innovative e nuove organizzazioni, al fine di favorire una contaminazione di idee, innovazione e professioni.

Quest’anno verrà affrontato il tema della comunicazione della transizione ecologica tramite i social media: unendo contenuti teorici e pratiche di progettazione alla possibilità di intraprendere un’esperienza sul campo, durante i due giorni della manifestazione i partecipanti del Val Trompia Innovation Lab dovranno rispondere ai bisogni di innovazione green delle aziende del territorio attraverso le soluzioni proposte dal paradigma delle 9R, realizzando una social campaign video per comunicare, attraverso le modalità e i trend di TikTok, i contenuti della soluzione.

Il Festival, quindi, si conferma come un’occasione di approfondimento di grande valenza per il territorio e ripropone la visione strategica – nata dal progetto Officina Liberty – di un ecosistema dell’innovazione dove Scuola, Comune, Imprese e Persone sono insieme per la grande sfida dell’innovazione al servizio della qualità della vita delle nostre Comunità.

Il festival è promosso dalla Città di Gardone Val Trompia in collaborazione con l’I.I.S. “C. Beretta”, Officina Liberty, CSMT Polo Tecnologico di Brescia e Amici della biblioteca.

Tutti gli appuntamenti del Festival sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione tramite il sito www.quantumgvt.it Per partecipare agli appuntamenti in presenza sarà necessario esibire il Green Pass.