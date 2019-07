Tempo di lettura: 6 minuti

Cremona – Terzo appuntamento con il Radio Bruno Estate 2019 in collaborazione con il Comune di Cremona nell’ambito del Festival Acquedotte.

Un cast straordinario sotto al Torrazzo della città. Sul palco saliranno, tra gli altri Giusy Ferreri, Takagi & Ketra, Irama, Elodie, Emis Killa, Rocco Hunt, Paolo Belli, Elettra Lamborghini, Aiello, Mr. Rain, Martina Attili. Presentano Alessia Ventura e Enzo Ferrari.

In ogni appuntamento viene dato spazio anche ad alcuni talenti emergenti che si esibiranno durante l’ora di animazione che precede la sigla del Radio Bruno Estate.

Un grande lavoro di squadra dietro ad ogni appuntamento del Radio Bruno Estate e uno sforzo economico e organizzativo considerevole per una vera e propria festa dedicata a un pubblico di ogni età. Il tour torna a Cremona per il secondo anno consecutivo.

Il Radio Bruno Estate viene trasmesso in diretta radiofonica e televisiva, sui canali 256 e 71 del digitale terrestre. E’ visibile anche sulla App di Radio Bruno, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet e in streaming sul sito per raggiungere ogni angolo del mondo.

Ideatore di Radio Bruno Estate è l’editore Gianni Prandi che, dal 1993 ad oggi, ha lavorato insieme ai suoi collaboratori per far diventare l’evento uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana, capace di avvicinare gli ascoltatori alla radio e ai propri artisti preferiti.

La platea di Radio Bruno, prima per ascolti in Emilia Romagna, si allarga di anno in anno con l’acquisizione di nuove importanti frequenze in Lombardia, Toscana e Veneto. Sono oltre 700.000 gli ascoltatori nel giorno medio. Il pubblico ha da sempre determinato il grande successo dello spettacolo, unitamente alla qualità della produzione che cerca di fare sentire ogni artista “a casa”.

Le cinque città scelte per Radio Bruno Estate 2019: dopo l’apertura tour a Cesenatico il 5 luglio, sabato 13 luglio a Mantova, lunedì 22 luglio a Cremona, lunedì 29 luglio a Modena e venerdì 6 settembre, per la prima volta, gran finale a Prato. Anche per il 2019 è rinnovata la partnership con Real Time (canale 31) che seguirà l’evento e confezionerà quattro speciali in prima serata.

La gratuità di Radio Bruno Estate, oltre al Comune di Cremona, è resa possibile grazie a: Grissin Bon, Wella, Comet, Regione Emilia Romagna-Visit Romagna

Il cast di Cremona in pillole.

Takagi & Ketra & Giusy Ferreri. Collezionisti di hit, quest’anno i due produttori multiplatino Takagi & Ketra puntano tutto sull’Afro Beat a 130 bpm. Due featuring d’eccezione con loro: il cantante giamaicano OMI che con la sua Cheerleader ha conquistato tutto il mondo e Giusy Ferreri, l’indiscussa Queen delle estati italiane che dopo Amore e Capoeira consolida la magica collaborazione col duo. La canzone è Jambo! Nella lingua Swahili Jambo significa ciao, un saluto rivolto rigorosamente con il sorriso.

Elodie. Un’altra estate d’oro per Elodie dopo il successo dello scorso anno di Nero Bali. La stiamo ascoltando insieme a The Kolors nella hit Pensare Male e da metà giugno anche con Margarita, il nuovo singolo di Elodie feat. Marracash.

Nel brano, la voce versatile di Elodie si fonde armoniosamente con il flow di Marracash, rapper con il quale la cantante collabora per la prima volta e che è diventato anche il suo compagno di vita. Margarita è un cocktail perfetto di seduzione e divertimento, un mix fresco di reggae e pop.

Paolo Belli. Pochi artisti, in Italia, possono vantare un percorso professionale come quello di Paolo Belli, attualmente in tour per l’Italia dopo una nuova stagione televisiva come co conduttore di Ballando con le stelle insieme a Milly Carlucci. Sei il mio giorno di sole è la canzone per l’estate di Paolo Belli, un singolo che lo rispecchia, una allegra dichiarazione d’amore. A Cremona si esibirà live con sette elementi della sua Big Band.

Elettra Lamborghini. Ha conquistato classifiche, programmi tv, copertine.

Nipote dell’omonimo fondatore della casa automobilistica, ha partecipato al reality di MTV SuperShore, a Riccanza, al Geordie Shore, al video Lamborghini di Gue Pequeno e Sfera e molto altro. Il successo arriva grazie alla hit mondiale Pem Pem. E’ uscito il 7 giugno il suo singolo Elettra Lamborghini Tocame con ChildsPlay ft. Pitbull, che anticipa il primo e atteso album Twerking Queen uscito a metà giugno.

Aiello (all’anagrafe Antonio Aiello) è nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Tenuto a battesimo da Maurizio Costanzo il 28 Gennaio 2011, nella trasmissione del sabato notte di RaiUno, Di che talento sei, ha maturato varie esperienze musicali fino al singolo di successo di questa estate, Arsenico.

Emis Killa. Più di 25 certificazioni tra dischi d’oro e platino, oltre 3.000.000 fan sui social, più di un milione di iscritti al canale YouTube, un successo editoriale con il suo libro Bus 323. Emiliano Giambelli è riuscito in pochi anni a ritagliarsi uno spazio come uno degli artisti più importanti della scena rap e musicale italiana. Anticipato dal singolo Fuoco e benzina (certificato disco di platino digitale), a ottobre dello scorso anno è uscito l’album Supereroe. Dopo il successo ottenuto dalla tournée invernale nei club più importanti d’Italia, Emis Killa è in giro per presentare live e dj-set in tutta la Penisola.

Irama, amatissimo dal pubblico anche dopo il successo ottenuto al talent Amici, continua a consolidare l’anno ricco di successi con la certificazione platino ottenuta per La ragazza con il cuore di latta, il brano con cui ha partecipato alla 69^ edizione del Festival di Sanremo, che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia.

L’importante risultato raggiunto dal brano si affianca al doppio platino del disco precedente Plume, al disco di platino di Giovani, al triplo platino del singolo Nera, al disco d’oro di Un giorno in più e alla certificazione platino di Bella e Rovinata. Il singolo per l’estate si intitola Arrogante.

Mr.Rain, classe 1991, si appassiona alla musica ascoltando i pezzi di Eminem e della scena hip hop nazionale ed estera del periodo. Nel 2009 inizia a scrivere i primi pezzi, con lo pseudonimo di Mr.Rain e nel 2011 produce e pubblica il suo primo mixtape. A giugno 2016 Mr.Rain pubblica Supereroe, già considerato un classico dai suoi estimatori.

Dopo tre dischi di platino per le vendite dei singoli Ipernova, I grandi non piangono mai e Carillon (Doppio Platino), oltre 70 milioni di visualizzazioni su YouTube, e un duetto di successo con Annalisa nel brano Un domani, Mr. Rain annuncia un nuovo singolo La somma che lo vede duettare con Martina Attili, protagonista indiscussa dell’ultima edizione di X Factor. Un brano intimo e introspettivo in cui le voci dei due artisti si fondono molto bene e mostrano la capacità di scrittura di Mr.Rain, che si afferma come uno dei rapper under 30 più maturi della scena italiana.

Martina Attili ha 17 anni e viene da Roma. Fin da piccola si abitua a stare sul palco seguendo i genitori, che lavoravano come animatori. Cresciuta a “pane, burro e Renato Zero”, Martina sogna di diventare cantautrice. Alle Audizioni di #XF12 ha presentato il suo inedito Cherofobia, che ha conquistato i giudici e il pubblico dimostrando tutto il suo precoce talento. A Cremona Martina Attili duetterà con il rapper Mr. Rain.

Rocco Hunt, classe 1994, è una giovane e affermata voce del rap italiano, con uno stile del tutto personale che affonda saldamente le radici nel tessuto sociale e urbano da cui proviene, le case popolari della Zona Orientale di Salerno. Fin da piccolissimo la musica è la sua più grande passione e ben presto diventerà il suo strumento più efficace per trasmettere e cercare di realizzare i sogni e le speranze di un bambino di periferia. Un po’ scugnizzo e un po’ intellettuale, Rocco riesce a fondere da subito, con una maestria non comune per un ragazzo della sua età, saggezza popolare e argomenti di attualità, cultura di strada e importanti riferimenti culturali di cui è orgogliosamente autodidatta, il tutto con una grandissima proprietà di linguaggio, sia che scriva rime in dialetto, che in italiano. La sua canzone per l’estate si intitola Benvenuti in Italy, brano dal ritmo travolgente e sonorità afro rap.