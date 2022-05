Tempo di lettura: 3 minuti

Calvatone, Cremona. Per la prima volta un ciclo di spettacoli multimediali immersivi animeranno le architetture storiche del territorio grazie a due progetti territoriali: Destinazioni Rurali e Al Servizio dell’Identità.

Il GAL Oglio Po, l’Associazione Terre d’Acqua e l’Associazione Il Torrazzo da giugno a settembre, propongono una rassegna di quattordici spettacoli multimediali ideati e diretti dal regista Stefano Sgarella. Bozzolo, Commessaggio, Gussola, Piadena Drizzona, Marcaria, Ostiano, Sabbioneta sono le prime sette location di questa forma d’arte che anima le architetture simbolo del territorio con luci, immagini, musiche e parole.

Il video mapping è uno spettacolo immersivo, che fonde la realtà in una grandiosa illusione. Il Direttore Artistico Stefano Sgarella rivela che “si gioca con le emozioni, sulla rilettura culturale di materiali storici e architettonici che le persone vedono quotidianamente, ma che, quando vengono illuminati, si accendono di nuovi significati. Il video mapping coinvolge grazie alla grandiosità delle proiezioni, parliamo di dimensioni importanti, e offre l’opportunità di riscoprire la quotidianità, di rileggerla in chiave nuova. Gli eventi degli ultimi mesi ci hanno portato ad una continua riscoperta, abbiamo iniziato ad apprezzare cose che fino a poco prima davamo per scontate. Questi spettacoli sono un invito ad osservare ciò che abbiamo accanto con occhi diversi.” Stefano Sgarella si occupa da vent’anni di regia di eventi e installazioni multimediali per realtà importanti come il Palazzo Reale a Milano e altri noti allestimenti museali.

“Nelle piccole comunità è fondamentale portare modelli innovativi che coinvolgano le nuove generazioni nel rapporto con le proprie radici identitarie”, spiega Annunciata Camisani, Presidente dell’associazione Terre d’Acqua. “Purtroppo, anche a seguito della pandemia, sul nostro territorio sono mancati servizi culturali dedicati ai giovani e alla scoperta della propria identità culturale. Così abbiamo proposto di attivare un servizio di video mapping, dove l’uso delle nuove tecnologie, tanto care ai giovani, si unisce alla valorizzazione del patrimonio anche in relazione al paesaggio del quotidiano.”

“Il GAL Oglio Po sta sviluppando il progetto Destinazioni Rurali dedicato alla valorizzazione del territorio in chiave turistica. Avevamo la necessità di ricordare a tutti quanto il nostro territorio sia ricco di tesori architettonici, artistici e culturali e il video mapping ci offre l’opportunità di mostrare con una luce differente un paesaggio a cui non prestiamo attenzione, e di invitare un nuovo pubblico”, racconta il Presidente del GAL Oglio Po Domenico Maschi. “Volevamo coinvolgere i giovani, imprescindibili per lo sviluppo di tutta l’area, come un grande laboratorio di innovazione: l’Oglio Po avrà un futuro solo infondendo nei ragazzi l’amore per il proprio territorio ”, chiude Federico Agosta del Forte, Presidente dell’Associazione Il Torrazzo.

Per questo il progetto prevede il coinvolgimento di giovani e artisti locali che collaboreranno con il regista durante le fasi di allestimento degli spettacoli e contribuiranno alla loro diffusione in chiave social.

Se l’elemento centrale del video mapping è rappresentato dalle immagini, il coinvolgimento è costruito attraverso il suono e la parola. Durante i primi sette appuntamenti della rassegna si esibiranno orchestre, come nel caso di Piadena, e solisti con violoncelli e violino. Dall’opportunità di ascoltare le note di uno Stradivari in una registrazione realizzata appositamente per l’occasione dal giovane talento Lorenzo Meravigli, alle parole che traportano gli spettatori in un tempo lontano, grazie alle lettere interpretate da un novello Vespasiano Gonzaga. L’iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale grazie al sostegno di Regione Lombardia e dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona.

I primi sette appuntamenti della rassegna sono già stati resi noti e riguardano gli eventi di giugno e luglio:

03 giugno – Destinazioni Rurali | Municipio di Bozzolo

04 giugno – La torre si illumina | Torrazzo di Commessaggio

18 giugno – Arte e spiritualità | Chiesa di San Benedetto a Gussola

25 giugno – Cromie della musica | Chiostro dei Gerolamini di Piadena

06 luglio – Poetica della Terra | Municipio di Marcaria

13 luglio – Il castello | Castello Gonzaga di Ostiano

14 luglio – Teatro e costumi di Sabbioneta | Palazzo Ducale di Sabbioneta

Aggiornamenti e informazioni saranno pubblicati sulle pagine Facebook di Destinazione Oglio Po e del GAL Oglio Po