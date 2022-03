Tempo di lettura: 6 minuti

Un nuovo inizio. Dopo due anni di pandemia e aperture ridotte (anche di soli due mesi come è accaduto nel 2020), Costa Edutainment è felice di annunciare la ripartenza per i parchi della Riviera romagnola per una stagione lunga più di 6 mesi.

Prima data da segnare sul calendario? Sabato 19 Marzo quando Italia in Miniatura torna aperto al pubblico nei fine settimana (19-20, 26 e 27 Marzo, 1 e 2 Aprile). Seconda data, quella di sabato 2 aprile: i cancelli dell’Acquario di Cattolica e di Oltremare a Riccione si spalancheranno. Terza data, quella di mercoledì 1 Giugno con Aquafan che riparte con i suoi oltre 3 km di scivoli, eventi e sorprese.

“Dopo due anni di Covid che hanno messo in ginocchio l’Italia intera – dichiara Patrizia Leardini, direttrice Costa Edutainment Polo Adriatico – stiamo finalmente tornando con forza per offrire al pubblico nazionale e internazionale, una stagione 2022 lunghissima, per tutti e 4 i nostri parchi. Da metà mese, per i ponti di primavera – Pasqua, 25 aprile e 1° maggio – e per tutta l’estate, nei parchi il pubblico potrà trascorrere giornate di puro divertimento. Perché è proprio in questo contesto storico, oggi reso ancora più complicato per quello che sta accadendo poco lontano da noi, che il ruolo dei parchi divertimento diventa fondamentale per garantire ai più piccoli e alle nuove generazioni, luoghi e momenti di spensieratezza, di speranza verso il futuro”.

Costa Edutainment per prima cosa pone attenzione verso il costo del biglietto, soprattutto per le famiglie. Con prezzi e pacchetti per tutte le tasche, e una biglietteria online rapida e conveniente, con la formula “Prima acquisti e più risparmi” offre già da oggi, biglietti a prezzi inferiori rispetto alle casse. Confermati anche i biglietti combinati per due o più parchi con sconti fino al 20%.

Italia in Miniatura a Rimini parte per primo, sabato 19 marzo (per tutti i weekend del mese) e racconta in oltre 300 miniature il paese più bello del mondo e gli angoli più famosi d’Europa. Fondata nel 1970 dal sogno del fondatore Ivo Rambaldi e completamente restaurata, a Italia in Miniatura tutti si sentono a casa: dalle Alpi alla Sardegna, davanti a Torre di Pisa, Duomo di Milano, Colosseo o all’ Etna che erutta davvero, si gira l’Italia in un giorno, fra trenini sfreccianti, piccole navi che veleggiano nei mari e 5000 veri alberi in miniatura. Il biglietto comprende le attrazioni: trenini, gondole, canoe e mongolfiere per viaggiare su terra, aria e acqua. Venezia, dove si scivola in gondola, fra ponti e canali, sembra quella vera. Le rapide della Vecchia Segheria sono adrenaliniche e mozzafiato. La Monorotaia è un treno che viaggia a mezz’aria mentre Pinocchio è un viaggio a colori alla ricerca del famoso burattino, ma anche della Fata Turchina. Anche la storia e la scienza a Italia in Miniatura sono studiate per divertire: a Castel Sismondo, Esperimenta, Piazza Italia se non tocchi tutto… non ti diverti. Fra le attrazioni più insolite del parco c’è il Pappamondo con i suoi pappagalli coloratissimi e, con un piccolo extra, ci si diverte a Cinemagia7D e AreAvventura.

Info e biglietti online sul sito www.italiainminiatura.com

All’ Acquario di Cattolica, gli squali toro più grandi d’Europa, i pinguini di Humboldt più buffi d’Italia, le lontre asiatiche più irresistibili del mondo aspettano grandi e piccini in un viaggio a tu per tu con la natura. Il biglietto comprende quattro percorsi al coperto che racchiudono itinerari tematici indicati dai colori Blu, Giallo, Verde e Viola. Il mare è il tema del percorso Blu, che ospita migliaia di pesci e organismi marini, in oltre 70 vasche che riproducono ecosistemi naturali in tutta la loro perfezione. Coralli e cavallucci marini, meduse e murene, trigoni e pesci multicolori, e la grande vasca degli squali toro al centro della visita, un mangrovieto e il percorso Plastifiniamola per comprendere quanto è delicato il nostro Pianeta. Nel percorso Giallo le vivaci lontre e gli immobili caimani sono i protagonisti dei percorsi fluviali. Serpenti, sauri, anfibi e insetti si incontrano nel percorso Verde. Nel percorso Viola, la mostra “Abissi, terra aliena” riproduce le stravaganti forme di vita delle profondità abissali. Tornano per questo 2022 gli Incontri Straordinari per scoprire tanti segreti e il backstage del parco, incontrare acquaristi, biologi marini, e i piccoli ospiti si trasformano in baby veterinari e avventurieri.

Info e biglietteria online sul sito www.acquariodicattolica.it

Oltremare Family Experience Park è il parco per famiglie di Ricicone, un posto perfetto per vivere una incontri emozionanti, fra mille avventure, immersi nella natura. Per viaggiare nel mondo di Oltremare serve il Passaporto dell’Avventura: ne riceve uno ogni famiglia e può riempirlo con degli adesivi, superata ogni sfida quotidiana. In premio gadget ricordo e per i più piccoli, foto con la mascotte Ulisse, il delfino più famoso d’Italia, che festeggia il compleanno il 15 agosto. Per il 2022 a Oltremare arriva il calendario di eventi, da Aprile fino a Settembre con attività, giochi e laboratori per tutta la famiglia, per trascorrere giornate di divertimento e educative, in piena mission Costa Edutainment.

Nella Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, nuotano i delfini. Qui il pubblico può osservare i loro comportamenti e scoprire tante curiosità sul loro gruppo sociale. Nell’Arena dei Rapaci si ammirano falchi, poiane, i piccoli barbagianni, gufi e il maestoso grifone, in volo libero fra cielo e terra, guidati da esperti falconieri. Nel Delta, che riproduce uno degli ecosistemi fluviali più delicati del mondo, si scivola in canoa, a pochi passi in Fattoria vivono gli animali più amati dai bambini. Nell’Arena Crazy Farm i colorati pappagalli stupiscono il pubblico, ma per chi ama scoprire l’evoluzione della Terra basta visitare la giungla di Darwin, Pianeta Terra e l’area Australia Experience, dove pennello alla mano si possono riportare alla luce i resti fossili di un gigantesco rettile marino, setacciare le acque alla ricerca di pepite, dipingere caverne e fare amicizia con i wallaby, simili a canguri. L’Isola di Ulisse è la casa della mascotte del parco, fatta di ponti sospesi, barchette e tanto divertimento. Nell’area Salva una specie di Oltremare si scopre come salvaguardare il Pianeta e difenderlo da plastica e rifiuti. Per il 2022 è proprio qui che sarà installata la mostra di ‘Scart: il lato bello e utile del rifiuto’ dal titolo ‘L’Acquario di rifiuti’ in collaborazione con il Gruppo Hera. Una mostra di opere d’arte realizzate esclusivamente con materiali di scarto, che sorprenderà il pubblico per le mille forme che può assumere la materia quando passa attraverso la forza rigenerante dell’arte.

Info e ticket sul sito www.oltremare.org

Un mondo di Hotel per alloggiare in Romagna nell’estate 2022

Quest’anno è l’anno della grande ripartenza per tutto il comparto turistico della Riviera romagnola. Il Gruppo Costa Edutainment da sempre incentiva la sinergia con tutti i protagonisti del mondo ricettivo e in questo 2022 è ancora più vicino agli oltre 3000 hotel del territorio. Le strutture che collaborano con i parchi avranno sconti unici per i loro clienti e i siti web di ogni struttura diventeranno una vetrina a loro dedicata.

I parchi Costa amici dell’ambiente

Da quest’anno il fabbisogno energetico che fa funzionare i parchi CE proviene al 100% da fonti rinnovabili e il fabbisogno d’acqua si riduce del 20%. Un impegno coerente da parte del Gruppo che si è dato la missione di insegnare, attraverso le emozioni, ad avere cura del Pianeta che ci ospita. A Italia in Miniatura, Oltremare Riccione e Acquario di Cattolica, possono entrare anche gli amici a quattro zampe: le modalità sono indicate sui siti web di ciascun parco.