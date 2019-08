Tempo di lettura: 2 minuti

Mantova – Musica, vino e territorio. È questa la formula vincente della Village Night, che si terrà sabato 31 agosto al Mantova Outlet Village. Dopo il concerto di Rebecca Ferguson che ha incantato il pubblico, arriva una notte magica con calici di vino pregiato in degustazione e le canzoni di Roberto Vecchioni, uno dei più grandi cantautori italiani.

Il Professore della musica italiana, alle ore 21.00, si esibirà gratuitamente nella Piazza Centrale del Village per un concerto esclusivo inserito nell’ “Infinito Tour”, dal titolo della sua ultima creazione musicale.

La Village Night, che avrà inizio alle ore 19.00 e terminerà alle ore 24.00, nasce con l’intento di coniugare e proporre al grande pubblico musica, vino e territorio con lo scopo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del mantovano ma anche delle altre “Land” del network nazionale di cui fa parte.

Le isole di degustazione saranno 4, allestite lungo un percorso appositamente studiato, dove si potranno degustare vini locali ma anche di contaminazione dagli altri Village.

Le prime due isole saranno dedicate a cantine e consorzi del Territorio: Carpi e Sorbara, Quistello, Lebovitz, Colli Morenici, Cattani, Virgili, Giubertoni, Gozzi, Tenuta Bardoli, Bugno Martino, Fraccaroli, Silenzi di Terra, Pratello, Ancilla, Avanzi, Ottella, Citari, Le Morette.

La terza e la quarta isola invece proporranno degustazioni di vini del territorio Land of Fashion (Lanzolla, Conte Spagnoletti Zeuli, Bonfadini, Costa di Ome, Consorzio Friuli Colli Orientali, Consorzio Friuli Grave, Consorzio La Vernaccia, Consorzio Brunello di Montalcino, Ambrosini, San Marzano, Torrevento, Consorzio del Chianti, Consorzio Vino Nobile di Montepulciano, Consorzio Collio, Bersi Serlini, La Montina).

La degustazione itinerante avverrà con l’acquisto di tre gettoni al costo di 10 euro: 2 di questi spendibili nelle quattro isole di assaggio vini e 1 da utilizzare all’interno dei punti di ristoro del Village, dove si potranno gustare monoporzioni di piatti studiati appositamente per l’appuntamento enogastronomico.

Le degustazioni saranno anche accompagnate dalle ore 19.00 alle ore 21.00 e dalle ore 22.30 alle ore 24.00, da un Dj Set. Per l’occasione tutti i negozi rimarranno aperti fino alle ore 24.00.

Giunta alla sua quarta edizione, la Village Night, che si tiene nei 5 Village in date diverse, si dimostra un format di successo e vuole essere l’occasione per fornire alla esigente clientela del Village la possibilità di trascorrere una serata tra musica, shopping, degustazioni wine & food in un’atmosfera di festa a cielo aperto.