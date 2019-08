In pratica

31 Agosto - 8 Settembre 2019Rovigo

I Concerti in Rotonda dell’ 31/08 e 06/09 sono ad ingresso libero con possibilità di prenotazione del posto a sedere al costo di € 10 presso la sede dell’Associazione, tutti i giorni dalle ore 10 alle 12, esclusa la domenica.

I concerti del 1 e 4/09 saranno ad ingresso gratuito per i soci dell’Associazione Venezze e gli studenti del Conservatorio. Per i non soci € 10 biglietto intero, € 5 ridotto per i minori di 18 anni. I biglietti sono acquistabili mezz’ora prima dei concerti.

Tutte le altre manifestazioni in programma sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Location

Chiesetta del Cristo, Via 4 Novembre

Chiesa della Rotonda, Piazza XX Settembre

Gelateria GODOT, Viale Domenico Piva, 1

Fabbrica dello Zucchero, Viale Porta Adige, 45

Accademia dei Concordi, P.zza Vittorio Emanuele, 14

Conservatorio, Corso del Popolo, 241 (ingresso da Via Cavour)