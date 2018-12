Tempo di lettura: 2 minuti

Nella 12ª giornata di andata del campionato di serie A2 femminile si stacca la coppia di testa. Torna da sola al comando la B&P Autoricambi Costa Masnaga (Baldelli 18) che a fatica si impone contro la Itas Alperia Bolzano (Fall 16) e beneficia del ko esterno della Parking Graf Crema (Melchiori 10) che dopo 10 vittorie cade sulla sirena grazie ad un canestro di Chicchisiola.

Ne approfitta del ko cremasco l’Ecodent Alpo Villafranca Dell’Olio 16) che si impone nel derby veneto sul campo del Giants Marghera (Toffolo 17); mentre appena sotto troviamo la coppia piemontese composta da Autosped Castelnuovo Scrivia ed Akronos Moncalieri. Le scrivensi (Pieropan 20) passano nel finale sul difficile campo de Il Carosello Carugate (Molnar 18), mentre le torinesi (Cordola e Grigoleit 15) piegano a fatica e dopo un overtime la pericolante Valbruna Bolzano (Egwho 15).

Leggermente staccate troviamo la coppia composta da Delser Udine e Velcofin InterLocks Vicenza; le carniche (Ljubenovic 14) vincono nettamente in casa contro la neopromossa Polyglass Ponzano Veneto (Brotto 15), mentre le beriche come detto compiono l’impresa di giornata stoppando la serie positiva di 10 giornate dell’ex capolista Parking Graf Crema.

Appena sotto troviamo le altoatesine dell’Itas Alperia Bolzano che cedono sul campo della capolista B&P Autoricambi Costa Masnaga e mantengono 2 punti di vantaggio sul Giants Marghera sconfitto a domicilio dalla Ecodent Alpo Villafranca. Per quanto riguarda la zona retrocessione nulla da fare per Polyglass Ponzano Veneto, Il Carosello Carugate, Il Ponte Casa d’Aste SanGa Milano (Guarneri 15) che cede a sorpresa in casa contro il fanalino di coda Scs Varese ’95 (Visconti 17) e Fanola San Martino di Lupari (Milani 16) che cede dopo un overtime sul campo dell’altro fanalino di coda Fassi Gru Albino (Iannucci 25) e grazie alla vittorie delle 2 squadre lombarde le stesse agganciano a quota 4 punti la Valbruna Bolzano sconfitta a Moncalieri.