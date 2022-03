Tempo di lettura: 6 minuti

Nella 7ª giornata di ritorno del campionato di serie B girone B leggero dominio delle squadre di casa che vincono 5 match su 8. Reduce dal ko del turno precedente sul campo della Juvi Ferraroni Cremona pronto riscatto della capolista Gesteco Cividale del Friuli (Cassese 19) che vince di misura tra le mura amiche contro la pericolante Luxarm Virtus Lumezzane a cui non sono bastati i 18 punti di Dilas.

Alle spalle della formazione udinese troviamo solitaria la Juvi Ferraroni Cremona (Nasello 20) che si impone in trasferta sul campo non facile della Civitus Allianz Vicenza (Cecchetti 21), mentre il gradino più basso del podio è occupato dalla Tenuta Belcorvo San Vendemiano (Baldini 19) che a sorpresa cade in trasferta sul campo del fanalino di coda Lissone Interni Bernareggio trascinato dai 21 punti di Ingrosso. Ai piedi del podio e con una gara da recuperare troviamo la Gemini Mestre (Stepanovic 18) che supera con qualche difficoltà la pericolante Agostani Caffè Olginate (Ambrosetti 17), mentre al 5° posto troviamo la Alberti & Santi Fiorenzuola d’Arda (Filippini e Livelli 17) che a sorpresa cade tra le mura amiche contro la pericolante Green Up Crema (Venturoli 19) e viene raggiunta dalla Withu Bergamo (Dell’Agnello 21) che si aggiudica di misura il derby sul campo della Rimadesio (Molteni 21).

Alle spalle della coppia piacentina-bergamasca troviamo la Civitus Allianz Vicenza che cade in casa contro la vice capolista Juvi Ferraroni Cremona e che mantiene 2 punti di vantaggio sul terzetto composto da Antenore Energia Virtus Padova, Rimadesio e Pontoni Monfalcone. I patavini (Bocconcelli 18) che devono recuperare 2 gare superano in casa la pericolante Allianz Bank Bologna 2016 (Crow 18), idem anche per la compagine brianzola, mentre la compagine isontina (Rezzano 22) supera in casa la pericolante Secis Costruzioni Jesolo (Bovo 20). Alle spalle di questo terzetto risale in classifica la Green Up Crema che a sorpresa supera in trasferta la bestia nera Alberti & Santi Fiorenzuola d’Arda ed esce momentaneamente dalla zona playout con una gara in meno.

In piena zona playout troviamo la coppia composta da Luxarm Virtus Lumezzane che sfiora il colpaccio in casa della capolista Gesteco Cividale del Friuli che mantiene la propria imbattibilità interna e l’Allianz Bank Bologna sconfitta sul campo della Antenore Energia Virtus Padova e precede la Agostani Caffè Olginate sconfitta sul campo della Gemini Mestre. A chiudere la classifica il fanalino di coda Lissone Interni Bernareggio che a sorpresa si impone in casa contro la terza forza del girone ovvero la Tenuta Belcorvo San Vendemiano.

Fiorenzuola d’Arda (PC) – Importante vittoria esterna per la Green Up Crema che supera la bestia nera Alberti & Santi Fiorenzuola d’Arda con il punteggio finale di 74 ad 84, e si porta fuori dalla zona playout.

Per questa gara coach Ghizzinardi deve rinunciare a Seck infortunato e schiera lo starting five composto da Cernivani, Konteh, Montanari, Esposito e Venturoli; mentre dall’altra parte coach Galetti si presenta senza l’indisponibile Avonto e risponde con Jovanovic, Ricci, Filippini, Rubbini ed Alibegovic.

La gara dopo un inizio punto a punto nella seconda parte vede un mini allungo dei padroni di casa trascinati da un’incontenibile Rubbini e si portano avanti di 2 possessi pieni sul 16 a 10, ma la Green Up reagisce con un controparziale di 0 ad 8 firmato da Cernivani, Venturoli ed Esposito operando il sorpasso a quota 18, ma il neoentrato Livelli con 2 tiri liberi ristabilisce la parità, poi nei secondi finali un gioco da 3 punti di De Zardo e la tripla di Montanari chiudono i primi 10′ con le due formazioni in perfetta parità a quota 21. Nel 2° periodo Alibegovic sigla il 23 a 21, poi la Green Up si scatena e piazza un parziale di 0 ad 11 involandosi sul 23 a 32 al 14′ con una tripla di capitan Del Sorbo che costringe coach Galetti al time out. Alla ripresa del gioco botta e risposta dall’arco tra Filippini e Genovese, poi nel finale altro mini allungo dei rosanero e Venturoli con un tiro libero su 2 manda le squadre all’intervallo lungo sul punteggio di 34 a 45.

Al rientro dagli spogliatoi la Green Up tiene sempre un discreto vantaggio, poi i padroni di casa si riprendono e al 29′ De Zardo pareggia i conti a quota 59, ma sul capovolgimento di fronte Venturoli riporta avanti i suoi e nei secondi conclusivi Ziviani con 2 tiri liberi chiude il 3° tempo sul punteggio di 61 a 65. Gli ultimi 10 minuti aprono con la tripla di capitan Del Sorbo per il +7 rosanero, ma Fiorenzuola non molla e solo nel finale dopo un fallo tecnico sanzionato a Rubbini la Parking Graf con 6 punti consecutivi di Genovese ed un canestro di Del Sorbo mette la parola fine al match che si chiude con l’1 su 2 dalla lunetta di Filippini che sigla il 74 ad 84 finale.

ALBERTI & SANTI FIORENZUOLA D’ARDA-GREEN UP CREMA 74-84

PARZIALI: 21-21, 34-45, 61-65

ALBERTI & SANTI FIORENZUOLA D’ARDA: Jovanovic, Ricci 9, Filippini 17, Rubbini 10, Alibegovic 9, Livelli 17, Superina n.e., Boriani n.e., Bussolo n.e., De Zardo 11, Bracci 1. All.: Galetti.

Nessuno uscito per 5 falli, falli tecnici alla panchina 17′ (28-37) e Rubbini 36′ (71-76).

GREEN UP CREMA: Cernivani 16, Konteh 2, Montanari 12, Esposito 11, Venturoli 19, Ziviani 5, Galvano n.e., Mercado Sanchez n.e., Genovese 11, Seck n.e., Carinelli n.e., Del Sorbo 8. All.: Ghizzinardi.

Nessuno uscito per 5 falli.

ARBITRI: Venturini di Lucca e Frosolini di Grosseto.

Vicenza – Altra vittoria convincente per una lanciata Juvi Ferraroni Cremona che supera in trasferta la discontinua Civitus Allianz Vicenza con il punteggio finale di 73 ad 82, al termine di un match che l’ha sempre vista condurre dall’inizio alla fine. Per questa gara coach Crotti si affida al collaudato starting five composto da Bona, Nasello, Fumagalli, Preti e Gobbato; mentre dall’altra parte coach Ciocca deve rinunciare all’infortunato Piccoli (per lui stagione finita) rispondendo con Mazzucchelli, Chiti, Cecchetti, Petracca e Bastone.

La gara dopo un inizio punto a punto si sblocca nel finale quando i gigliati grazie a Milovanovikj si portano a +8 sul 17 a 25, ma nel finale Piccone riporta i berici a -1. Sul capovolgimento di fronte è ancora Milovanovikj che piazza la tripla che chiude il 1° periodo sul punteggio di 24 a 28. Nella 2ª frazione partenza a razzo della Ferraroni che grazie ad una difesa impenetrabile ed un attacco che viaggia a mille all’ora raggiunge un vantaggio oscillante tra i 15 ed i 18 punti di vantaggio che gli permettono di andare all’intervallo sul punteggio di 35 a 53 e con Bona e Nasello sugli scudi.

Al rientro dopo la pausa i gigliati subiscono il ritorno dei padroni di casa che con un tiro libero di Bastone si riporta a -10 sul 47 a 57, ma nel finale dopo un fallo tecnico sanzionato alla panchina berica riprendono un vantaggio di una quindicina di lunghezze che gli permette di chiudere il 3° minitempo sul punteggio di 53 a 67. L’ultima frazione vede protagonista il giocatore di casa Mazzucchelli che buca la difesa cremonese da ogni posizione e Vicenza con un canestro di Sebastianelli si riporta a -1 sul 66 a 67, ma sul capovolgimento di fronte la Ferraroni grazie a Bona e Gobbato si riporta avanti di una decina di lunghezze sul 66 a 77 al 37’, mettendo la parola fine al match in anticipo. I minuti finali sono di puro garbage time e si arriva così ai secondi finali con i cremonesi ad imporsi sul 74 ad 84 finale.

CIVITUS ALLIANZ VICENZA-JU.VI. FERRARONI CREMONA 73-82

PARZIALI: 24-28, 35-53, 53-67

CIVITUS ALLIANZ VICENZA: Mazzucchelli 15, Chiti 14, Cecchetti 21, Sebastianelli 4, Digno, Petracca 9, Massignan n.e., Basso, Piccone 2, Bastone 8, Giaquinto n.e., Bartolomei n.e. All.: Ciocca.

Nessuno uscito per 5 falli, fallo tecnico alla panchina 29’ (49-64).

JU.VI. FERRARONI CREMONA: Milovanovikj 9, Bona 18, Villa n.e., Nasello 20, Gobbato 14, Preti 5, Sipala 5, Giulietti 2, Vacchelli, Fumagalli 9, Tonello. All.: Crotti.

Nessuno uscito per 5 falli, fallo tecnico a Sipala 33’ (59-67).

ARBITRI: Guarino e Palazzo di Campobasso.