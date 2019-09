Tempo di lettura: 3 minuti

Offanengo (Cremona) – Si è chiuso il 4° Trofeo 3C Autotrasporti memorial Francesco Morandi con la vittoria finale del portacolori cremasco Angelo Chiappa sul giocatore Pierluigi Bani, ripetendo la finale del Trofeo Giosano disputato a giugno.

Anche questa edizione ha avuto ben 102 iscritti, un segnale positivo per il Tennis Club Offanengo a conferma di come viene organizzato il torneo nei minimi particolari cercando di mettere tutti i giocatori a proprio agio. Il tabellone di 4° categoria ha avuto ben 67 iscritti, mentre gli iscritti di terza sono stati 35, tutti si sono dati battaglia disputando ottimi incontri e sempre al limite della correttezza da parte dei giocatori, 100 partite disputate in 15 giorni di tennis, che hanno entusiasmato il pubblico sempre molto numeroso.

Dopo un entusiasmante tabellone di quarta, è entrato in scena il tabellone di terza categoria con molti giovani di ottima caratura e la presenza di giocatori con la carta d’identità alta ma forti della loro esperienza. I match sono sempre stati elevati, come i ritmi di gioco, da quest’anno con la formula del terzo set al tie break ai 10 punti, gli incontri sono stati tutti bellissimi.

I quarti di finale hanno accoppiato i seguenti match: la testa di serie numero 1 Angelo Chiappa (3.1) ha avuto vita facile contro Donato Rossi (3.4) per 6-0 6-1, per dover di cronaca bisogna dire che Rossi arrivava dalla sera prima in un match maratona durato ben 3 ore e quindi la stanchezza si è fatta sentire. Nel secondo incontro Ivan Facchetti (3.4) ha battuto Elia Panseri (3.4) dopo un grandissimo incontro 7-5 2-6 15-13 al tie break, ha deliziato il pubblico presente con ottime giocate. Nel terzo incontro Giuseppe Bisicchia (3.2) ha dovuto cedere al portacolori del TC Offanengo Pierluigi Bani (3.3) per 6-4 7-5 in un match dove i due giocatori hanno giocato a viso aperto, infine nel quarto incontro Giorgio Carraro (3.3) ha dovuto cedere al veterano Vittorio Buzzi (3.5) per 6-4 6-1.

In semifinale due match senza storia con Angelo Chiappa che ha rifilato a Ivan Facchetti un sonoro 6-2 6-1 spianandosi così la strada per una seconda finale consecutiva, mentre nell’altra semifinale Pierluigi Bani ha sfiancato con ottime giocate Vittorio Buzzi per 6-3 6-2.

La finale, anticipata alla domenica mattina per meteo incerto, ha visto la finale bis con Angelo Chiappa, del TC Crema, incontrare Pierluigi Bani, del TC Offanengo, come in un revival della finale giocata tre mesi fa, sempre al Tennis Offanengo, al Torneo Giosano.

Purtroppo per il portacolori offanenghese, Chiappa ha bissato vincendo la finale. L’incontro ha visto i due atleti nel primo set dare fondo alle proprie energie con giocate di ottimo livello. A vincere il primo set è stato Chiappa per 7-5, nel secondo set subito una partenza sprint del giovane cremasco che si è portato sul 3-0 poi una piccola reazione di Bani, ma poi ha dovuto lasciare strada libera al suo avversario per 6-1, che si è così aggiudicato il 4° Trofeo 3C Autotrasporti Memorial Morandi.

Alla premiazione, presente lo sponsor titolare Diego Cassinelli, il sindaco Gianni Rossoni, il presidente del Settembre Offanenghese Tarcisio Mussi e tutto lo staff del Tennis Offanengo con in testa il presidente Giandomenico Bonizzi. Oltre ai vincitori sono stati premiati lo sponsor Diego Cassinelli, sempre vicino a sostenere le iniziative del club, il giudice arbitro Oliviero Caravaggi, per l’ottimo lavoro svolto, l’Amministrazione Comunale per il supporto e il Settembre Offanenghese sempre vicino alle realtà sportive.

Il presidente Bonizzi Giandomenico ha ringraziato tutti i presenti, giocatori compresi per l’ottima manifestazione e si è sbilanciato dicendo che il prossimo anno, sponsor permettendo, si potrebbe alzare l’asticella per un torneo di classifica più alta. Il sindaco Gianni Rossoni ha ringraziato lo staff organizzativo per l’ottimo torneo: “Ogni anno il livello sale sempre di più e soprattutto vedo che chi viene qui a giocare l’anno dopo ci ritorna volentieri bravi“. Per ultimo lo sponsor Diego Cassinelli si è complimentato con il direttivo per l’ottimo torneo ma anche per tutti i nuovi lavori che si stanno facendo al circolo (copertura del secondo campo a giorni) per essere sempre più accoglienti, una realtà che il prossimo anno celebrerà i suoi 50 anni di attività, una società tra le più vecchie del paese. Alla fine un momento conviviale con ottimo rifresco offerto dalla nuova gestione dei soci Marina e Gigi e, come detto, “a breve avremo la copertura del secondo campo e partiranno anche i corsi per bambini e adulti vi aspettiamo numerosi”.