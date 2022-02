Tempo di lettura: < 1 minuto

Approvata la manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e dei servizi ed ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia.

L’intervento realizzato da Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, è un progetto sperimentale strutturato in due fasi al fine di far emergere, partendo da casi concreti, delle modalità di intervento strutturali e replicabili in tema di sviluppo, consolidamento, innovazione ed eventuale riconversione delle filiere e degli ecosistemi industriali, produttivi ed economici.

La manifestazione di interesse è rivolta sia alle aggregazioni di imprese già costituite ed operanti nell’ambito di una o più filiere produttive e/o ecosistemi industriali sia alle imprese interessate ad associarsi.

Gli ambiti su cui le proposte di progetti dovranno prioritariamente focalizzarsi sono: la sostenibilità e la circolarità; l’innovazione e il trasferimento tecnologico, la digitalizzazione, la ricerca e la proprietà intellettuale; la formazione, il capitale umano, l’occupazione e la sicurezza sul lavoro; l’internazionalizzazione; il credito e la patrimonializzazione.

Si attende l’apertura dello sportello.