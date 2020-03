Tempo di lettura: 2 minuti

“Andrà tutto bene” è lo slogan di tutti gli italiani in questo momento difficile. Niente uscite, niente sport, ma la Uisp fa la sua parte e inventa soluzioni on line. La ginnastica continua tra le mura domestiche con gli operatori di ginnastica dolce, consigli che arrivano da tutta Italia. Non potendo frequentare gli impianti e i luoghi di aggregazione per svolgere l’attività sportiva, possiamo effettuare dei semplici esercizi adatti a tutte le età, avvalendosi di attrezzi e arredi presenti in casa.

Ecco qualche consiglio:

Per l’Uisp Piemonte Isabella Scursatone, docente di ginnastica per la salute metodo Pilates dell’Asd Cultura del movimento propone una pillola di movimento guarda il video

Il Centro Polisportivo Massari, affiliato Uisp Torino, propone una serie di lezioni da seguire da casa: la prima, a cura dell’istruttrice Chiara Morrone, è sul metodo Pilates guarda il video

L’istruttore Luca Delogu, dell’Uisp Sassari, mostra qualche esercizio di ginnastica posturale da fare a casa guarda il video. Arriva, invece, dal Punto Luce di Sassari, gestito dal comitato Uisp insieme a Save the children la proposta di un’attività creativa da fare a casa nell’attesa di rivedersi. guarda il video

Dall’Asd Blu Genova, affiliata Uisp, arrivano una serie di video tutorial per mantenersi elastici e attivi anche stando in casa guarda il video

L’Uisp Parma, dalla sua pagina Facebook lancia un segnale chiaro: “Pausa forzata, attività sportive sospese… Ok, ma la voglia e il bisogno di muoversi rimangono, se non possiamo fare a meno di eseguire un po’ di sano esercizio quotidiano? Che fare? Seguite i consigli di Giusy e Davide! Vanno bene per tutti: per gli over 55 che non possono andare in palestra; per i casalinghi che preferiscono non uscire; per i bambini chiusi in casa e lontani da scuola (magari con i nonni)

guarda il video 1 di pillole di movimento – guarda il video 2 di pillole di movimento

Ancora da Parma la campagna #iorestoacasa in movimento, una nuova rubrica, per stare in casa ma tutti insieme. Con Diletta scopriamo idee carine per divertirci con i bambini, stando in casa, usando materiali che tutti possiamo recuperare facilmente guarda il video

Arriva dall’Uisp Pisa un’altra proposta per i più piccoli: Demis Ulivelli organizza per venerdì 13 marzo alle 19 una diretta Facebook dalla ludoteca del Centro Polivalente San Zeno Pisa in collaborazione, con lo spettacolo “Die chiacchiere con Deadpool”

Dall’Uisp Venezia arriva il tutorial di Roberta Bonaventura, della società Gymnasia, affiliata Uisp, con un video che può essere d’ispirazione per tutti guarda il video

L’Uisp Reggio Emilia propone una lezione di ginnastica posturale in compagnia di Gabriele Dallari guarda il video

L’Uisp Abruzzo e Molise propone un circuito funzionale da fare a casa guarda il video 1 – guarda il video 2

Anche l’Uisp Ravenna-Lugo ha lanciato una campagna #iorestoacasa e non mi fermo: oggi Ottavia propone un workout guarda il video

L’Uisp Orvieto Medio Tevere, grazie alla sua affiliata Atletica Todi, propone le istruzioni per esercizi da svolgere a casa. per leggere il documento clicca qui