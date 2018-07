Tempo di lettura: 1 minuto

Cremona – La Sansebasket ha perfezionato l’acquisto dell’ivoriano Abdoul Karim Sanogo nato a Duèkouè (Costa d’Avorio) il 28 novembre 1995, ruolo pivot di 198 cm.

Passato dalla guerra civile nel suo Paese ai centri di accoglienza in Francia ed in Italia, nel 2013 con la nazionale ivoriana vince la Coppa d’Africa Under 19 e si qualifica per i mondiali che si tengono a Praga in Repubblica Ceca.

Il 6 luglio 2013 arriva in Italia a Roma e con la maglia della Virtus Roma disputa i campionati giovanili Under 19 ed Under 21 ed esordisce in serie C Gold con la canotta della Nuova Lazio Pallacanestro dove al termine della stagione metterà a segno 12.5 punti in 31’ di utilizzo medio.

Successivamente si trasferisce in Sardegna all’Automek Calasetta Basket dove nella stagione 2016-2017 lotta per la promozione in serie B. Lo scorso anno ha giocato in Piemonte con la Zimetal Fortitudo Alessandria disputando il campionato di serie C Gold.