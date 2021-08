Tempo di lettura: 5 minuti

Reduce dal mancato ripescaggio in serie B Nazionale, il Corona Platina Piadena si rimette in moto e nel giro di pochi giorni la società del presidente Carlo Piazza ha ufficializzato 5 new entry. Si tratta del playmaker Cesare Zugno, la guardia Salvatore Forte, il pivot Filahi Anoir, l’ala Patrick Avanzini ed infine la guardia-ala Santiago Boffelli.

Cesare Zugno è un playmaker classe 1998 di 185 cm che dopo essere uscito dal settore giovanile della gloriosa Pallacanestro Cantù, nel 2016-2017 esordisce tra i grandi militando con il Team ABC Cantù dove disputa il campionato di serie C Silver e con la quale mette a referto 186 punti in 23 apparizioni sul parquet pari ad una media di 8.1 e con un best score di 25. L’anno successivo si trasferisce in Piemonte alla Libertas Moncalieri San Mauro Torinese dove esordisce nei professionisti nel campionato di serie B e mette a segno 141 punti in 32 partite con una media di 4.4 ed un high di 16. Successivamente Zugno rimane in serie B e si trasferisce al Sud in Puglia con la maglia del Lions Bisceglie e segna 249 punti in 54 apparizioni con una media di 4.6 ed un best score di 19. Nell’ultima stagione, appena conclusa, ritorna al Nord e viene ingaggiato dalla Fulgor Omegna e mette a segno 76 punti in 27 partite con un best score di 10.

Salvatore Forte è una guardia classe 1995 di 194 cm che proviene dalla capitale Roma. Dopo una breve apparizione al Minerva Roma in DNC (l’attuale C Gold ndr) dove gioca solo 4 partite, dal 2011 al 2014 esordisce con la canotta della Stella Azzurra Roma dove si divide tra attività giovanile e prima squadra tra i grandi in DNB, con i quali mette a referto 141 punti in 44 partite pari ad una media di 3.2 e con un best score di 15. L’anno successivo rimane nel Lazio e sale in serie A2 Gold con Veroli, disputa 16 partite mettendo a segno 29 punti, per poi chiudere la stagione alla Stella Azzurra Roma con la quale disputa la DNB giocando solo 3 partite ma mettendo a segno 26 punti. L’anno successivo rimane in categoria e viene ingaggiato dal Cesarano Scafati dove mette a segno 71 punti in 9 presenze con un high di 18; per poi concludere la stagione in serie A2 a Recanati dove disputa solo 12 partite con 9 punti all’attivo. Nel 2017-2018 ritorna in serie B e viene acquistato da Costa d’Orlando e con la compagine siciliana disputa 24 partite con 194 punti a canestro ed un best score di 23. Nel 2018-2019 Salvatore sbarca in Lombardia e viene ingaggiato dalla Sansebasket Cremona con la quale disputa la serie C Gold e con alla guida l’attuale coach Giovanni Baiardo disputa 13 partite mettendo a segno 162 punti ed un high di 18. La stagione successiva disputa ancora il campionato di serie B con la maglia di Teramo 1960 con la quale disputa 21 partite, mette a referto 120 punti con un best score di 18. Nell’ultima stagione rimane in categoria e viene acquistato dalla Virtus Pozzuoli con la quale colleziona 23 presenze mettendo a segno 92 punti.

Terzo in ordine è l’italo-marocchino è il pivot Filahi Anoir classe 2000 di 209 cm. Uscito dal settore giovanile di Cecina, ha esordito in serie B nella stagione 2016-2017 e con il club livornese si è diviso tra serie D e serie B ed in quest’ultima categoria ha messo a segno 105 punti in 77 presenze ed un high score di 15.

Penultimo in ordine di entrata è l’esperta ala Patrick Avanzini; nata il 26 giugno 1996 di 195 cm per 88 kg di peso. Dopo aver esordito nella stagione 2012-2013 in DNC (l’attuale C Gold ndr) con la canotta del Team Battaglia Mortara club con il quale conquista la promozione in DNB, vi rimane sino al 2015-2016 e con i pavesi conta 189 punti in 55 partite, con un best score di 12 punti ed intervallate da un paio di stagioni alla società satellite del San Giovanni Bosco Abbiategrasso dove disputa dapprima la serie D e con la quale conquista la promozione in serie C Silver, dove mette a referto 740 punti in 47 presenze pari ad una media di 15.7 punti con un best score di 28. Successivamente si trasferisce in Piemonte e viene ingaggiato dalla Rosmini Domodossola con la quale rimane per 3 stagioni dove conquista anche una promozione in serie B Nazionale e dove mette a referto 426 punti in 90 gare pari ad una media di 4.8 con un best score di 17. Terminata l’esperienza piemontese, Patrick scende nel Sud Italia perché riceve la chiamata dei siciliani di Costa d’Orlando, con i quali disputa il campionato di serie B e realizza 204 punti in 23 partite con una media di 8.9 ed un best score di 18. Nell’ultima stagione, appena conclusa, ritorna al Nord e gioca ad Olginate che risulterà avversaria in serie B degli orange e conclude la stagione con 167 punti realizzati in 22 partite con una media di 7.6 ed un high score di 18.

Infine a completare la cinquina troviamo l’italo-argentino Santiago Boffelli. Nato a San Vicente non lontano da Santa Fè in Argentina nel 1983 è una guardia-ala di 195 cm. Arrivato in Italia nel 2011-2012 dove ha militato in serie C Regionale a Ceglie Messapica (BR) realizza 531 punti in 30 partite con un best score di 34 punti; poi per 3 stagioni si sposta nel Lazio, la prima a Sora in C Regionale dove chiude con 543 punti in 26 partite, per poi proseguire a Scauri sempre in serie C Regionale dove segna il massimo da quanto è in Italia mettendo a referto ben 736 punti in 29 partite con una media di 25.4 ed un best score di 37. Nel 2015-2016 Santiago inizia a Costa d’Orlando e con il club siciliano militante in serie C Silver colleziona 20 presenze mettendo a referto 330 punti, per poi proseguire con il ritorno a Scauri dove realizza 250 punti in 16 partite. L’anno successivo rimane in terra laziale a Scauri e chiude la stagione con 531 punti in 29 partite; mentre l’anno successivo sale al Nord e viene ingaggiato dall’Olimpo Alba 1957 e con il club piemontese realizza 494 punti in 30 partite. Nel 2018-2019 Boffelli passa per la prima volta alla Janus Fabriano dove disputa solo 8 partite mettendo a referto 53 punti, per poi proseguire la stagione a Corato dove chiude con 260 punti in 23 partite. Nel 2019-2020 segnato dal Covid-19 ritorna in Sicilia alla Cestistica Torrenovese Aquila Nebrodi dove realizza 333 punti in 20 partite; mentre nell’ultima stagione inizia al Green Palermo 99 dove realizza 108 punti in 14 partite, per poi terminare la stagione alla Janus Fabriano e con il club marchigiano mette a referto 44 punti in 11 partite contribuendo alla promozione in serie A2 della formazione cartiera.