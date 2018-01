Tempo di lettura: 2 minuti

Creare un documentario dal suo libro per trasformarlo in un manifesto/testimonianza vivente in difesa dell’ambiente e degli animali a rischio estinzione.

Torino – La scrittrice Barbara Appiano si pone questo obiettivo. Dallo scorso dicembre è in libreria “Umanità anno zero“, un romanzo di formazione ritenuto al pari di “Pinocchio ” e “Il piccolo Principe”.

Il libro sarà presentato dall’autrice a Torino, venerdì 26 gennaio, insieme a Mattia Leombruno, presidente della Fondazione Mario Luzi e con il giornalista Roberto Maggio, nella Sala Lettura del Circolo dei lettori, presso Palazzo Graneri della Rocca.

Sarà presentato insieme al romanzo anche il Manifesto Cuturale basato sui capitoli del libro, con un appello a tutti gli esseri umani sensibili al tema, per il finanziamento di un film documentario, ispirato al libro, in difesa del pianeta terra e degli animali in estinzione.

Protagonista assoluta del romanzo l’elefantessa Araba, insieme a Calypso, bimbo profugo siriano che la libera dal circo, e Benjamin, Gonzalo e Blasdemetrio 3 bambini sopravvissuti alla guerra civile di El Salvador. L’autrice vuole ora trasformare la storia del libro in un film, alla difesa del nostro amato pianeta e di tutti gli esseri viventi che la abitano.

Ogni capitolo del libro è una sorta di capitolo aperto alle adozioni: ognuno di essi avrà un genitore “adottante” per affinità di contenuto, che sarà chiamato a parlare con l’elefante destinato a diventare l’anima del film.

“Adottare ognuno di noi questo libro per farne un film vorrà dire trasformarlo una gigantesca famiglia allargata, un luogo di emozioni, ricordi e confronto dove tutti possono essere accolti. Adottare i capitoli del mio libro significherà scrivere insieme questo film a più mani.

Impossibile non farsi “accalappiare” da una famiglia che si costruisce per strada e che ad ogni angolo incrementa la sua partecipazione alla cosa comune, una sorta di agorà dove gli elefanti diventano registi, produttori e attori di umanità. Aderite alla mia petizione “L’arte non e’ un outlet” su Change.org, cambiate strada, dite basta agli outlet.

Musei e bellezza a cielo aperto del nostro straordinario paese non aspettano che voi per parlare di autenticità, un modo di essere e pensare ormai desueto. Io sono come Araba, non mi arrendo. Nata elefante, la natura mi ha dato la consapevolezza di mutare sembianze e diventare umana per scrivere “Umanità anno zero”.

Dentro di me batte un cuore grande come quello di un elefante, un cuore che sta bussando alla vostra porta, e aprirla vorrà dire affacciarsi ad un mondo alternativo, un mondo fatto di consapevolezza. Io sto con gli elefanti e voi?” – le parole dell’autrice Barbara Appiano.