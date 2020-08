“Una Coperta sul Prato” è un progetto da vivere in sicurezza, all’aria aperta e riscoprendo il piacere del picnic.

A fare da sfondo all’iniziativa i bellissimi spazi verdi della Val di Non dove sarà possibile godersi le leccornie proposte dai ristoratori locali.

Per rendere ancora più bella l’iniziativa, fino al 1° settembre, ogni martedì, dalle 14 alle 15, in località differenti suggerite per i picnic, i curiosi e divertenti momenti di animazione organizzati in collaborazione con il MUSE, il celebre museo delle scienze di Trento, progettato da Renzo Piano: grandi e bambini potranno farsi stupire assistendo in diretta ai sorprendenti esperimenti di Azotomania, Science Training, Teatro Scienza e Science Snack.

Ben 19 sono ristoranti della Val di Non che hanno aderito al progetto, adattando i loro piatti forti al formato picnic.

Consultando l’elenco delle esperienze proposte, sarà possibile scegliere il menù gourmet che si preferisce e dopo averlo ritirato ci si potrà rilassare in compagnia del verde dell’erba e del blu del cielo, orientandosi, se lo si desidera, tra le località consigliate: in riva a un lago con vista sulle antiche mura di Castel Cles, ai piedi della catena montuosa delle Maddalene, nella pace di un prato verdissimo, ombreggiato da larici e pini…

Con il menù gourmet d’asporto sarà consegnata una pratica borraccia da riempire in una delle fontane della valle e una morbida coperta rossa, il regalo dell’APT della Val di Non ai propri ospiti per augurare loro una vacanza spensierata!

Naturalmente, non viene meno l’attenzione alla sostenibilità ambientale: i ristoranti confezioneranno il menù picnic con materiale biodegradabile e riciclabile.

Ai partecipanti viene chiesto di riporre sempre gli imballaggi nel sacchetto che verrà fornito con il kit e di differenziare i rifiuti, portandoli a casa.

La Val di Non è la più ampia valle del Trentino, con moltissimo spazio da vivere nel verde con grande facilità tra prati, boschi e parchi. Il progetto “Una coperta sul prato” valorizza tutti questi luoghi immersi nella natura e invita gli ospiti a riscoprire il piacere del picnic all’aria aperta.