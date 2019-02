In pratica

Giugno, luglio, agosto 2019Laguna di Orbetello

TRA MAR E LAGUNA ALL’OASI WWF DI ORBETELLO

Quota individuale a partire da 595 euro

La quota include:

Vitto e alloggio in pensione completa per tutta la durata della vacanza.

Assistenza 24h degli animatori ed educatori esperti delle attività previste, attività.

Assicurazioni RC e infortuni.

Iscrizione annuale al WWF. Per chi è già socio in regola, la quota include il rinnovo per l’anno successivo.