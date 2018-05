Tempo di lettura: 2 minuti

Desenzano del Garda (Brescia) – Sono otto gli stilisti finalisti, provenienti da varie parti d’Italia, che presenteranno le loro creazioni alla sfilata finale del 7° Concorso nazionale di moda musicale “Vesti la Musica… in abito da sera”.

Sabato 16 giugno in piazza Deodara a Rivoltella, città di Desenzano del Garda, la manifestazione per giovani stilisti, sarti, fashion designer e appassionati di moda di tutta Italia si concluderà con la possibilità, per un emergente, di vincere uno stage di sei mesi in un atelier bresciano.

I finalisti della settima edizione, selezionati dalla giuria di Vesti la Musica, sono:

Debora Domanico (29 anni, di Rimini), Arianna Motta (23 anni, di Castelnuovo del Garda Vr), Rosita Carmen Maisano (24 anni, di Reggio Calabria), Jessica Pierasco (35 anni, di Pescantina Vr), Emanuela Peretti “Nuè” (27 anni, di Lonato del Garda Bs), Alice Pieretti (25 anni, di Vobarno Bs), Beatrice Pedron (29 anni, di Lonate Ceppino Va) e Guido Simone Di Lorenzo (38 anni, di Faicchio – Benevento).

Lo scorso anno la vincitrice Deborah Gamberini ,di Ferrara, ha potuto vivere un’esperienza di lavoro presso una prestigiosa maison di abiti da sposa di Castiglione delle Stiviere.

Quest’anno la giovane stilista presenterà la sua nuova “collezione”. Poiché l’obiettivo è sempre incoraggiare la creatività giovanile, nel 2018 sarà la nota stilista bresciana Patrizia Concari, sempre più presente sulle passerelle italiane e alla Fashion Week di Milano, a offrire questa possibilità a uno dei finalisti.

“Terra, Acqua, Aria e Fuoco. I quattro elementi tra moda e musica” è il tema proposto. Gli stilisti ammessi alla finale presenteranno i loro abiti da sera ispirati ai quattro elementi e abbinati a una canzone, che sarà eseguita dal vivo e accompagnata al pianoforte dal maestro Riccardo Barba.

L’evento patrocinato dal Comune di Desenzano è a ingresso libero, con finalità benefica.

L’organizzazione è a cura del Progetto Noi Musica, con la collaborazione di tre fantastiche signore: la conduttrice Francesca Gardenato, la stilista Cristina Girelli e la modella Elisa Belleri. Si ringraziano i Cuori Ben Nati per il supporto, visto che la manifestazione si colloca all’interno di “Risoltella”, evento di apertura dell’estate rivoltellese.