La Rete degli orti botanici della Lombardia non va in vacanza e rilancia proponendo appuntamenti e iniziative per tutti i gusti e le età, anche nel mese di agosto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Infatti, mentre diverse attività si apprestano a chiudere per ferie, i Centri Ricreativi Estivi sono ormai terminati e molti lombardi si preparano a trascorrere le vacanze fuori regione, il Giardino botanico “G.E. Ghirardi” di Toscolano Maderno, l’Orto “Lorenzo Rota” di Bergamo, l’Orto milanese di Brera, l’Orto botanico di Pavia e il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio restano “aperti per ferie”, ad eccezione dell’Orto di Città Studi, fornendo una valida alternativa alla calura estiva che, in città, rischia di diventare insopportabile.

Dunque, per chi resta o per i turisti, quale periodo migliore per visitare le oasi verdi della Rete lombarda, in compagnia di famiglia, amici o, perché no, in solitudine, per ritagliarsi uno spazio per sé, in connessione con la natura e passare un giorno d’estate nell’orto?

“La pandemia ha dato l’opportunità alle persone di riscoprire le bellezze del proprio territorio – spiega Martin Kater, presidente della Rete degli orti botanici della Lombardia – Gli Orti aperti in agosto rappresentano un’ulteriore opportunità per avvicinarsi alla natura, rivolta agli appassionati ma anche a chi, fino ad oggi, ancora non ha avuto modo di entrare in contatto con la nostra realtà.

Mentre tutto il mondo brama per ripartire, la nostra mission, ora più che mai, è quella di promuovere l’importanza di mantenere un contatto costante con la natura”.

Il Giardino botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno sarà aperto nei giorni di giovedì, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:30, il venerdì nel pomeriggio dalle 17:00 alle 19:30, sabato e domenica mattina dalle 10:00 alle 12:30 (a esclusione di domenica 15 e 22 agosto, in cui l’Orto rimarrà chiuso).

L’Orto botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo resta aperto tutti i giorni, festività comprese e, nello specifico, la Sezione di Città Alta con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, mentre la Sezione di Astino al mattino dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00.

Il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio apre al pubblico da lunedì a venerdì, al mattino dalle 9:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 18:30, mentre il sabato e la domenica, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30. Infine, L’Orto botanico di Pavia (https://ortobotanico.unipv.eu) fino al 1° settembre resterà aperto tutti i weekend, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

Tra gli altri, in programma presso l’Orto botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo “I laboratori dell’autoproduzione” per adulti, corsi dedicati alla produzione di deodoranti – sabato 28 agosto alle 17:30 presso la Sezione di Città Alta – e di lozioni struccanti – sabato 21 agosto alle 17:30 presso la Sezione di Astino. Al Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio, ogni venerdì alle 10:30, “Passeggiata botanica”: visite guidate interpretative alle collezioni; mentre giovedì 5 agosto, dalle 10:00 alle 16:00, si terrà il laboratorio “Disegno botanico a cielo aperto”, attività di sketching con la pittrice botanica Renata Barilli.

I laboratori di disegno botanico si svolgeranno anche presso il Giardino “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno, venerdì 6, 20 e 27 agosto, dalle 17:00 alle 19:30. Sabato 7 e 21 agosto alle 21:30, all’Orto botanico di Pavia, visite guidate notturne con il curatore Nicola Ardenghi e il giardiniere Paolo Cauzzi (al costo di € 4,00 + l’ingresso, con prenotazione obbligatoria mediante l’invio di un’e-mail a: [email protected]). Ma questi sono solo alcuni degli eventi previsti per il mese di agosto negli Orti botanici della Lombardia!

Per scoprire la programmazione completa è fortemente raccomandata la consultazione del sito dell’orto di riferimento e del sito della Rete www.reteortibotanicilombardia.it, in modo da verificare appuntamenti, eventuali variazioni di orario, costi d’ingresso e modalità di prenotazione, se previsti. In tutte le sedi gli ingressi saranno contingentati per garantire la sicurezza dei visitatori e del personale.