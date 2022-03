Tempo di lettura: 1 minuto

Si terrà nel fine settimana l’attesa Final eight di Coppa Italia riservata alla serie B maschile Old Wild West che si disputerà da venerdì 11 a domenica 13 marzo in terra abruzzese, per la precisione al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi (TE).

All’evento prenderanno parte le prime 2 classificate dei 4 gironi di qualificazione, ovvero la Elachem Vigevano e Le Patrie San Miniato che fanno parte del girone A, Gesteco Cividale del Friuli e Juvi Ferraroni Cremona per il girone B, Liofilchem Roseto e Kienergia Energia Rieti del girone C ed infine Moncada Energy Agrigento e Lions Bisceglie iscritte nel girone D.

Nel dettaglio il programma delle gare:

Venerdì 11 marzo

ore 13,00 Elachem Vigevano (1A)-Juvi Ferraroni Cremona (2B)

ore 15,30 Gesteco Cividale del Friuli (1B)-Le Patrie San Miniato (2A)

ore 18,00 Moncada Energy Agrigento (1D)-Kienergia Rieti (2C)

ore 20,45 Liofilchem Roseto (1C)-Lions Bisceglie (2D).

Sabato 12 marzo

ore 13,00 1ª Semifinale vincente Elachem Vigevano/Juvi Ferraroni Cremona-vincente gara 2 Gesteco Cividale del Friuli/Le Patrie San Miniato

ore 20,45 2ª Semifinale vincente gara 3 Moncada Energy Agrigento/Kienergia Rieti-vincente gara 4 Liofilchem Roseto/Lions Bisceglie.

Domenica 13 marzo

ore 16,30 finale 1° e 2° posto, a seguire le premiazioni.

Per quanto riguarda la formazione cremonese, si tratta della prima partecipazione assoluta a questo evento, ed affronterà i pavesi della Elachem Vigevano in una sorta di remake della gara di Supercoppa Italiana disputata lo scorso settembre in quel di Lignano Sabbiadoro dove si impose in quell’occasione la formazione pavese, autentica bestia nera degli juvini.