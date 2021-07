Tempo di lettura: 2 minuti

Un mese di eventi a luglio immersi nel verde delle foreste lombarde con “Foreste da vivere”. E’ la manifestazione realizzata ogni anno da ERSAF, in collaborazione con decine di partner sul territorio, per promuovere la conoscenza e la fruizione delle foreste, degli alpeggi, delle riserve naturali che gestisce per conto di Regione Lombardia, per favorire il turismo sostenibile e consapevole, per coinvolgere escursionisti, amanti della natura, consumatori attenti, oratori, sportivi nella scoperta del territorio.

Dopo l’inedita e sofferta esperienza del 2020, che ha sconvolto vite e tempi, costringendo ad adattarsi a situazioni del tutto particolari, l’estate 2021 si presenta piena di speranza e voglia di futuro. Ciascuno di noi desidera con forza spazi e tempi diversi, incontri e relazioni, viaggi e scoperte. Le norme di sicurezza sanitaria impongono e la prudenza suggerisce comunque di evitare luoghi affollati, di tenere distanza fisica da altre persone, di indossare dispositivi di protezione. Ma nel pieno rispetto della normativa, cogliamo le occasioni per riprendere, magari in maniera diversa il nostro rapporto con l’ambiente e con gli altri.

Le 20 Foreste di Lombardia, 23.000 ettari di proprietà di Regione Lombardia la cui gestione, tutela e valorizzazione è affidata ad ERSAF, sono il grande patrimonio verde della collettività lombarda.

Le Foreste regionali, distribuite in ogni vallata delle Alpi e delle Prealpi, dai laghi alle vette dei monti, dalla Pianura Padana al confine con la Svizzera, costituiscono un importante mosaico di ecosistemi naturali, abitati da una straordinaria varietà di fauna e flora. Oltre a svolgere le funzioni “ordinarie” del bosco – produzione – protezione idrogeologica e ambientale sono un luogo privilegiato per la didattica, la ricreazione, l’ecoturismo e l’escursionismo.

L’invito quest’anno è:

Riscopri il tuo benessere nelle foreste e negli alpeggi lombardi!

Sperimenta luoghi e percorsi meno noti, incontra e conosci le persone che vivono e lavorano a contatto con la natura, assaggia i loro prodotti dal sapore unico e antico. Vivi queste esperienze con uno spirito nuovo. Quest’anno riparti in dolcezza, in profondità…