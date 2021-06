Tempo di lettura: 3 minuti

Pescarolo ed Uniti (Cremona) – Dopo una verifica della proposta presentata dalla Presidente Laura Vacchelli dell’ANCR di Pescarolo, e il relativo benestare unanime da parte del Consiglio, nella sua recente seduta, è uscito in questi giorni il Notiziario Associativo n° 1/2021. Un doveroso ringraziamento all’amministrazione comunale per la collaborazione con fotocopie e impaginazione.

Nella pubblicazione c’è un bel resoconto della “Festa della Repubblica” che si è celebrata il 3 giugno. Ospiti della celebrazione il Ten. Col. Giovanni Petrocelli, Vice Comandante del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona e il Luogotenente Adriano Garbino Comandate della stazione Carabinieri di Vescovato. Dopo la posa della corona al Monumento, ricordiamo altri due importanti momenti: la consegna da parte del Ten. Col. Petrocelli di un diploma di benemerenza Nazionale alla già Vice Laura Vacchelli per l’impegno dimostrato in questi anni, e l’inaugurazione del nuovo labaro, donato dall’ANCR alla locale scuola primaria, madrina la maestra Serena Mortari, primo collaboratore della Dirigente Scolastica Dott.ssa Paola Bellini.

Tra gli altri argomenti trattati anche una sintesi del momento vissuto dai responsabili dell’Associazione, prima della celebrazione a Pescarolo, presso la scuola dell’Infanzia con la donazione di alcune pubblicazioni con un particolare messaggio della Presidente Vacchelli rivolto ai bambini e il progetto Milite Ignoto “Cittadino d’Italia, in occasione del centenario della traslazione di quella bara al sacello dell’Altare della Patria. Nello stesso si spiega inoltre che l’iniziativa risale ad un protocollo d’intesa del Novembre 2020 tra il Commissario Generale per le Onoranze aI Caduti e il gruppo delle Medaglie d’oro al valori Militare d’Italia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di riconoscere quella salma non di nessuno ma di tutti e per questo abbiamo ritenuto di proporre all’Amministrazione Comunale di aderire alla stessa. Oggi da parte nostra ci permettiamo di ricordare quanto già riportato nella cronaca riguardante il sì del comune all’iniziativa.

Nel Notiziario si precisa che in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, si procederà alla benedizione di una corona d’alloro che poi il 13 dello stesso mese andremo a deporre all’Altare della Patria a Roma.

La pubblicazione si conclude con una nota dal titolo “la voce della Presidenza” che sintetizziamo nei tratti più significativi: “Superato il momento emotivo dovuto agli importanti riconoscimenti avuti, quali la nomina a Presidente e la benemerenza Nazionale, è arrivato il momento di fare qualche ringraziamento e alcune considerazioni. L’incarico di Presidente rappresenta un grande onore oltre che un attestato di stima, all’inizio un po’ intimorita, oggi so che in me ci sono le capacità per sostenerne il peso, non da poco, considerando quanto fatto da chi mi ha preceduto, gestendo la situazione dalla fondazione del 2011 e che resterà un importante punto di riferimento per tutti. Il riconoscimento a livello nazionale è certamente una conferma della validità del lavoro fatto come Vice. Lavoro che avrà una continuità nell’umiltà, ma sempre con l’aiuto di tutti, considerando che la Sezione non è fatta solo da un Presidente, ma da un gruppo di persone che lavorano unite per un bene comune, e dal quale sarò sempre pronta ad accogliere nuove idee che possano servire a rendere la sezione sempre più importante sul territorio, nel difendere i valori che rappresenta. Grazie davvero di cuore a tutti“.

La pubblicazione si chiude poi riportando sull’ultima pagina la composizione del nuovo Consiglio Direttivo eletto il 29 Maggio 2021.

Da parte nostra i Migliori Auguri di buon lavoro.