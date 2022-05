Tempo di lettura: 4 minuti

Come la mezza luna condivide l’altra propria metà, in una estemporanea suddivisione, rispetto ad una unitaria rappresentatività di proporzione, analogamente, la Lunigiana è divisa istituzionalmente fra la Liguria e la Toscana.

La sua capitale storica, chiamata per un certo tempo, Ortonovo, ed in seguito, ridiventata, ufficialmente, Luni, è nella ligure provincia di La Spezia, situandosi nelle vicinanze della notevole località di Sarzana, anch’essa incombente nei pressi della foce del fiume Magra, all’imbocco del mare.

Entroterra marittimo, prospiciente quello specchio marino da cui proviene, fra l’altro, l’eco di una curiosa vicenda del tempo che fu, attinente ad un importante tassello di storia dell’antica città di Luni, denominata, non a caso, tale e quale, nell’allusione alla luna, fin dai primordi della sua lontana fondazione, quando verso tale affascinante satellite terrestre si aveva anche una religiosa venerazione.

Ispirazione toponomastica, radicata in una immemore dedicazione, fatta propria da quegli antichi romani che, una volta vinti i Liguri apuani, anche a forza di una loro coatta deportazione, avevano fatto della località, consacrata alla luna, un importante centro a snodo viario fra queste contrade litoranee verso tutto un altrove, rivolto, come oggi, al collegamento con il settentrione, una volta superata quella compenetrata promiscuità fra le Alpi residue ed i nascenti Appennini, a preludio della pianura Padana e territori, in sviluppo fra loro, contigui.

Da un diverso settentrione erano approdati, nel vero senso della parola, quei vichinghi nel lontano 860 che, si dice, si fossero a tal punto invaghiti ed incapricciati dei marmi pregiati dei quali Luni era adorna da volerla reputare Roma, nel senso che, nella più sommaria approssimazione, il fiume c’era, anche se non era il Tevere, ed un antico insediamento, largamente rappresentativo di un’ingente investitura di coincidente estrinsecazione, era lì da poter vedere, per proporzione, per fama e pure per la caratura di una possibile e di una correlata immaginazione.

Astingo, pare che si chiamasse il capo vichingo, secondo l’adattamento italico di Hasting, del quale, fonti che ne tramandano il nome, lo sdoppiano nella stessa individuazione, a seconda dei testi di casa sua o di quelli, invece, propri dell’averlo avuto avversario, nella subita figura di un artefice di conquista.

Strano che, fra le tante vicissitudini umane che tramanda la storia, questa cronaca, avvolta pure da inevitabili aloni di leggenda, pare che non abbia, avuto, una particolare fortuna, rimanendo, quasi e per lo più, avvinta ad una particolarità locale, per altro, neanche tanto commemorata da una esplicita percezione del fatto in un tipico tramandarsi stanziale.

Eppure, nel fatto, ci si ritrovano i termini di alcuni aspetti che hanno similmente visto soccombere i troiani a seguito del noto inganno dell’astuto Odisseo, per la qual cosa, la loro città, per via del famoso cavallo, confezionato a manufatto colossale, introdotto, come trofeo e come dono, al suo interno, era risultata, infine, espugnata.

Stavolta, si era finta la necessità di un pio funerale, con le pregresse analoghe blandizie espresse a manifestare il ricondursi a più miti consigli, rispetto al prefigurare un’aggressione alla città, per questi predoni del remoto settentrione che, in quell’epoca, correvano anche i mari che il Mediterraneo ha in un’estesa coniugazione, con il territorio costiero che lo ha in una naturale adozione.

In pratica, i vichinghi, una volta sbarcati nei pressi di Luni, non essendo riusciti a scorgere un modo di prenderla facilmente, sub0dorando la resistenza dei suoi abitanti, ma soprattutto accorgendosi dell’efficacia di quanto si profilava a sbarramento dei loro attacchi, nella munita difesa delle posizioni del luogo abitato, erano ricorsi ad uno stratagemma.

Coltivando finte manifestazioni di ravvedimento, nell’esplicitazione di una rinuncia agli intenti del malcelato loro approdo, pare siano riusciti a convincere chi di dovere fra gli abitanti che altro non volevano che starsene in pace ed andarsene, una volta officiato cristianamente il funerale del loro capo, Astingo, in chiesa, a cui farne seguire la tumulazione in terra consacrata, in quanto era figura loro cara che pure voleva darsi al cristianesimo, come già avevano prima sparso in giro la voce.

Dicevano che avesse voluto convertirsi, non avendone prima avuto modo, ma subentrata fatalmente e neanche a farlo apposta, proprio lì, la morte, non si aveva che da poter solo sperare nella grazia divina, magari, sollecitata in tal senso, da qualche solenne e congrua liturgia.

Accettando la versione a racconto di tale triste fatalità, pietosamente raccogliendo l’estemporaneità di una dichiarazione così bene allestita ed argomentata, i buoni cittadini di Luni avevano, di conseguenza, accettato di aprire le porte della città per fare introdurre le sedicenti spoglie mortali del condottiero venuto da così lontano e morto in terra a lui straniera, per offrire il conforto della santa religione, espressa pure a trionfo sui pagani che davano, a quanto pare, segni di ravvedimento e di prostrazione.

Il seguito è da intuire ed i fatti sembra siano andati proprio così, come attestano alcuni scritti antichi, come ad esempio, “De Gestis Ducum Normannoricum” di William Lumigies della seconda metà degli anni Venti dell’XI secolo, con buona pace del sordo silenzio calato su questa oltremodo clamorosa vicenda dall’epica inflessione classicheggiante, già per il fatto di un’apparenza che si era svelata nel suo opposto, in quanto che il capo vichingo era vivo e vegeto, e dal momento che in virtù del noto adagio “fidarsi è bene non fidarsi è meglio” la considerazione finale pare porsi nell’astuzia della quale la storia ne è disseminata, analogamente alla debolezza di averla, inconsapevolmente, assecondata.

Una volta condotto il feretro all’interno della chiesa di Luni, giunto, per i vichinghi, il momento per loro ritenuto più opportuno, mutate, le facce dalla costernazione, al fare, invece, da padrone, come pure svelate le armi da dove erano state addosso nascoste, era stata la sorpresa e sicuramente la forza risoluta e senza scrupoli di un manipolo convinto di assalitori a trasformare il lugubre corteo di una serie di sconsolati piangenti, a forza in contropiede, presto supportata dalla complicità di altri esterni, come dinamica prevalente di incontenibili briganti vincenti.