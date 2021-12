Tempo di lettura: 3 minuti

Rovereto – Ci sono luoghi in cui è ancora possibile respirare l’atmosfera del Natale ritrovandone l’anima più genuina. Luoghi ricchi di colori, luci, specialità che permettono di calarsi in quell’atmosfera che precede la festa più radicata nelle nostre tradizioni in un modo intimo, insolito, schietto.

Rovereto e la Vallagarina si confermano eccellenti padroni di casa, pronti ad abbracciare i loro ospiti e regalare grandi emozioni, di cui oggi si sente un bisogno estremo.

Si chiama Nos Nadal, ed è il Natale dei ricordi, quello nel borgo di Castellano. I visitatori che decideranno di avventurarsi fuori rotta, alla scoperta di luoghi e saperi ancora magicamente intatti, faranno un viaggio nelle tradizioni di un tempo che rivivono nelle vie, nelle corti, nelle piazze e nei palazzi di Castellano, piccolo borgo montano nel comune di Villa Lagarina.

In occasione del Natale il borgo si è vestito a festa con mostre pittoriche e di mobili antichi, mercatini dell’artigianato, presepi, musiche, cori e speciali visite guidate al misterioso Castello di Castellano, aperto al pubblico in via eccezionale.

Le vie, le corti, le piazze e i palazzi saranno coperti di luce grazie alle tante lanterne artigianali fatte con cura e passione dagli abitanti del borgo.

E quando arriva l’appetito si troveranno, presso i ristoranti e i mercatini dei sapori, le ricette della tradizione locale.

Per chi viene da lontano, sarà inoltre possibile sostare presso l’attrezzata area camper che conta una ventina di spaziose piazzole.

Siamo alla sesta edizione del Natale di Ala, prezioso borgo Trentino che con i suoi palazzi barocchi fa rivivere un’atmosfera d’altri tempi.

Anche quest’anno in occasione del periodo più magico il borgo barocco si veste a festa, dando ulteriore bellezza ai suoi gioielli architettonici, con idee regalo artigianali, come gli splendidi filati che rimandano al mondo della seta, la cui produzione rese grande questa città nel lontano Settecento.

I palazzi di pregio del centro storico apriranno le loro porte per far assaggiare le eccellenze dei produttori e delle cantine locali e per incontrare di persona gli artigiani e gli artisti del mercatino, che si alterneranno tutti i week end per garantire manufatti sempre diversi, originali e di altissimo pregio, da mettere sotto l’albero.

Il tutto verrà arricchito dalle visite guidate proposte dalle associazioni, dalle mostre, dagli intrattenimenti musicali e da uno spazio pensato per i più piccoli.

L’evento è organizzato dal Comune di Ala con il supporto di Skenè Lab, nella figura del direttore artistico e coordinatore Riccardo Ricci, dell’Associazione Euposia e dell’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina.

Quante volte lo vediamo dalle nostre auto o dal treno, andando verso nord o scendendo dal Brennero. Con la sua maestosa bellezza il castello di Avio si conferma tra i luoghi più seducenti del Trentino, e nel periodo natalizio lo si potrà ammirare finalmente da vicino. Il castello, che dall’alto della sua posizione domina la valle, fu dimora dei Castelbarco e dei veneziani, e ora è proprietà del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano.

Fino al 19 dicembre torna il mercatino di Natale dentro le mura del FAI – Castello di Avio. Dopo il successo del 2018 e del 2019, e la pausa obbligata del 2020, il maniero posto all’ingresso del Trentino ospiterà la quarta edizione di un mercatino tra i più suggestivi della regione.

Tre weekend interi e un’apertura straordinaria il giorno dell’Immacolata per godere dei sapori e delle tradizioni del Natale Trentino e non solo: oltre 30 espositori provenienti dalla Vallagarina e dall’alto veronese animeranno il Palazzo Baronale e il suo ampio cortile. A corredo del tradizionale mercatino anche concerti corali, spettacoli itineranti, attività per bambini e visite guidate alle sale del maniero.