Tempo di lettura: 3 minuti

Scodinzolano quando sono felici e non vedono l’ora di uscire per vivere nuove avventure insieme. Per questo e per tanto altro le vacanze con i cani sono le migliori, soprattutto quando, prima di preparare le valigie, si scelgono luoghi e strutture pet friendly dove gli amici a quattro zampe sono i super ospiti. Per la Giornata Internazionale del Cane, celebrata il 26 agosto, c’è un motivo in più per vivere una vacanza a prova di pet.

Sdraiati insieme in spiaggia, sotto l’ombrellone, con l’amico cane sulla sua dog-sdraio è solo una delle cose che si possono fare come ospiti dell’Hotel Sport dei Ricci Hotels di Cesenatico, dove Pongo, il beagle di casa, accoglie tutti i suoi compagni tra ampi spazi e servizi ad hoc. Il soggiorno è a scelta tra formula residence e formula hotel, a 100 mt dalla spiaggia in una zona tranquilla in cui i pelosetti si sentono al sicuro.

A disposizione anche il servizio di dogsitter su richiesta. Nel soggiorno ai Ricci Hotels sono compresi accesso all’ampio parco piscina con idromassaggio, acqua terapia e acquabike. Tel. 0547 87102, Numero verde 800 014 040.

Sulla costa ferrarese, con Visit Ferrara si può prenotare una vacanza in un intero villaggio pet friendly, dove soggiornare in una struttura che da tre stelle diventa “3 ossa” con tantissimi divertimenti, ampi spazi e servizi.

È il Club Village & Hotel Spiaggia Romea, sul Lido delle Nazioni, dove condividere ludoagility con esercizi, passeggiate a 6 zampe con un educatore cinofilo, intrattenimenti intelligenti, attività tra cani e bambini. E poi spassarsela al Bau Bau Beach al lago, nell’area attrezzata con ombrelloni e lettini, in cui i quadrupedi possono fare il bagno, e al Bau Bau Beach al mare nell’area dedicata in spiaggia. All’arrivo, ogni ospite a 4 zampe riceve dall’educatore cinofilo un kit di benvenuto. Tel. 0532 783944, 340 7423984.

Sul Lago di Dobbiaco i cani sono i benvenuti e liberi di scodinzolare all’ombra degli splendidi boschi tra le Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO.

Tre degli avveniristici ed ecologici Skyview Chalets, glass cube dove dormire sotto il cielo stellato grazie ai soffitti trasparenti che sembrano sparire, sono dedicati agli amici a quattro zampe, che qui trovano un cuscino per loro, una nuova doccia per cani all’interno della zona lavatoio, una doggystation, la possibilità di avere la consulenza di una veterinaria qualificata nel vicino paese di San Candido. Ma anche materiale informativo per fare passeggiate ed escursioni tra i paesaggi del Lago di Dobbiaco. Dog sitting su richiesta. Il prezzo è di 20 euro al giorno per l’animale domestico. Tel. 0474 973138.

C’è un’area naturalistica di 400mila mq, dove i cani di piccola taglia si godono le vacanze all’aria aperta: è ai Laghi Nabi, prima Oasi Naturale della Campania, dove acqua e vegetazione disegnano bellissimi paesaggi e dove soggiornare in eleganti tende luxury e lodge sospesi sull’acqua. Qui gli amici a quattro zampe si divertono un mondo tra passeggiate a bordo lago e il relax nel verde.

Inoltre, a pochi km da Laghi Nabi c’è FOOF, il primo parco e museo completamente dedicato al cane. Si trova a Mondragone in uno spazio di oltre 70mila mq dove scoprire la storia della relazione tra uomo e cane attraverso la scienza, l’arte, la moda e il cinema, e vivere i diversi percorsi all’aria aperta, come nell’area mobility dog, con esercizi di abilità sui tanti attrezzi collocati sul prato. Tel. 0823764044.

Un parco secolare fra giardini in fiore in cui giocare e una camera con giardinetto privato e servizi a misura di cane sono al Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Porte, sulla Riviera del Brenta, villa palladiana del XVII secolo, per eleganti vacanze con il proprio pet, ad un passo dalla laguna di Venezia. I piccoli amici qui trovano una ciotolina personale ed anche un giocattolo per divertirsi. Tel. 041 4265800.