Tempo di lettura: 3 minuti

L’autunno è la stagione più bella per chi ama fare passeggiate, escursioni a piedi o in bicicletta e per ritrovarsi con tutta la famiglia godendo di un tempo di qualità a contatto con la natura. Ecco alcune idee per qualche giorno prima della ripresa della scuola.

Piccoli esploratori crescono – Zillertal (Austria)

La Zillertal, la bellissima valle a soli 30 minuti da Innsbruck, è un paradiso per chi ama le escursioni con oltre 1400 chilometri di sentieri e tantissime proposte per le famiglie: nella Zillertal non c’è un luogo che non sia dotato di parco giochi, nei ristoranti e nelle malghe si trovano sempre menu baby e le offerte di divertimento per tutta la famiglia sono davvero infinite.

Qui si trova, ad esempio, la stazione di uccelli rapaci più alta d’Europa raggiungibile facilmente con la Funivia Ahorn da Mayrhofen. Sul monte Ahorn ha trovato casa il Palcoscenico delle Aquile. Le regine dei cieli insieme a poiane, gufi, falchi danno dimostrazione della loro eleganza in volo sotto l’occhio vigile dei falconieri.

Altra tappa da non perdere si trova in cima allo Spieljoch, qui oltre a bellissimi sentieri per escursioni, si trova anche un parco naturale di divertimento con tantissime attrazioni immerse in un paesaggio maestoso.

Per un soggiorno family nella Zillertal le proposte proprio non mancano. Un’ottima scelta può essere il Seetal Alpin Family Resort a Kaltenbach, in una splendida posizione panoramica. Qui i bambini hanno a disposizione un parco giochi di 20mila mq, con fattoria didattica, un trampolino gigante, la torre di arrampicata e un mini-club con tantissime proposte di attività. E poi c’è la grande area benessere con tre piscine, di cui una coperta, e un laghetto naturale balneabile.Tariffe da 145,00 euro per persona con la mezza pensione. Si cancella gratis fino a 48 prima dell’arrivo.

Vacanza detox a Fiera di Primiero – Trentino

Un break per respirare la natura, per riempire i polmoni di aria frizzante di montagna e gli occhi dei bellissimi colori dell’autunno.

La rete di sentieri e tracciati tra le Pale di San Martino, Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è davvero infinita. Addentrandosi nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, si scopre un universo di occasioni per conoscere non solo la natura ma anche la cultura e la storia della montagna fra percorsi guidati, gite in malga, laboratori ambientali per bambini e itinerari tematici.

Qui Bimbo in viaggio , il portale leader delle vacanze in famiglia, ha selezionato una proposta detox per un’immersione nella natura offerta dall’Hotel Mirabello di Fiera di Primiero.

Dal 1° settembre al 2 novembre, prezzi da 239,00 euro a persona, per minimo due notti, in mezza pensione con merenda pomeridiana, centro benessere incluso, programma di attività all’aperto per tutta la famiglia, pranzo tipico in baita, 1 massaggio all’olio profumato e 1 massaggio defatigante (per gli adulti). Diverse riduzioni per i bambini a seconda delle fasce di età.

Emozioni in mountain bike a Dimaro – Trentino

Fare un’uscita in bicicletta è uno dei modi migliori per vivere la natura nei dintorni di Dimaro Folgarida. Sperimentando, ad esempio, la ciclabile della Val di Sole. La pista ciclabile è, infatti, la soluzione ideale per vivere l’esperienza sulle due ruote in tranquillità con tutta la famiglia. E se si è troppo stanchi, per il rientro c’è il servizio di biketrain di Trentino Trasporti che porta fino a Dimaro Folgarida.

Il portale Bimbo in viaggio ha selezionato la proposta “Emozioni in mountain bike con tutta la famiglia” dell’AlpHoliday Dolomiti Wellness & Fun Hotel.

Questo pacchetto garantisce un’esperienza in bici divertente pedalando in allegria lungo la pista ciclabile della Val di Sole, un percorso di 15 km adattissimo anche ai bambini. Le montagne sullo sfondo e il fiume offrono un meraviglioso panorama e lungo il percorso ci si ferma per una visita al museo dell’Ape. È previsto, inoltre, un pranzo al sacco sulle rive del fiume e rientro con il Dolomiti Express.

Dal 1° settembre al 2 novembre, prezzi da 1.677,00 euro per 7 notti per 2 adulti + 2 bambini (da 2 a 14 anni), in mezza pensione, con miniclub incluso e ingresso al centro wellness.