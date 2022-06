Tempo di lettura: 3 minuti

Tre nuovi itinerari attraverso le Terre Alte dello Stivale per scoprire i paesaggi, i sapori e le emozioni del Sentiero Italia: è il primo frutto della nuova partnership nata tra il tour operator WWF Travel e Va’ Sentiero, la spedizione giovanile che tra il 2019 e il 2021 ha percorso, documentato e raccontato il Sentiero Italia in prima persona, chilometro dopo chilometro, coinvolgendo migliaia di persone da tutto il mondo nella sua riscoperta e creando una guida digitale completa su ogni tappa di questo incredibile percorso.

Peculiarità di questi primi tre itinerari è la possibilità di esplorare questi i percorsi avendo il team di Va’ Sentiero come guida!

Scopo della collaborazione è realizzare un’ampia programmazione di percorsi e proposte turistiche nelle Terre Alte italiane.

I primi tre itinerari messi a punto sono tutti pensati e progettati in base all’esperienza diretta della spedizione Va’ Sentiero lungo il Sentiero Italia, con l’obiettivo di assicurare a tutti i suoi fruitori un’esperienza autentica e di qualità in territori inediti e poco frequentati. Ecco nel dettaglio i tre itinerari studiati e guidati da Va’ Sentiero:

Friuli Venezia Giulia, tra le Valli del Natisone, da Cividale del Friuli fino a Pulfero, un itinerario ai confini con lo spirituale.

Abruzzo, dal Gran Sasso alla Majella, tra borghi recuperati e torrenti limpidissimi.

Umbria, Marche e Lazio, tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, lì dove i territori hanno ricominciato a vivere dopo il sisma, tra miti e leggende.

Ogni esperienza di cammino proposta è stata percorsa in prima persona dai giovani di Va’ Sentiero, che dal 2019 in poi esplorano, documentano e raccontano percorsi e territori dell’entroterra italiano, in dialogo con le comunità locali, per stimolare un turismo lento e consapevole. Esperienza che ora è possibile vivere in prima persona insieme ai ragazzi di Va’ Sentiero, grazie agli itinerari studiati ad hoc.

Nel 2019 iniziava l’avventura di Va’ Sentiero, un gruppo di giovani che ha deciso di creare una spedizione esplorativa, documentativa e aperta a tutti lungo il trekking più lungo del mondo, il Sentiero Italia, per contribuire a rilanciarlo.

In tre anni anni il team di Va’ Sentiero, insieme a innumerevoli compagni di viaggio, ha percorso a piedi i 7.850 km del Sentiero Italia, mostrando a tutti il valore inestimabile di questo straordinario percorso unico al mondo, la cui manutenzione è gestita dal Club Alpino Italiano. Grazie alla sua spedizione partecipativa, l’associazione Va’ Sentiero è riuscita nell’impresa di dare visibilità alla bellezza e alle vocazioni dei territori percorsi ma anche a valorizzare le esperienze delle persone che li abitano e le attività imprenditoriali (tradizionali e non) che li animano.

WWF Travel è un Tour Operator che nasce nel 2017 con l’obiettivo di proporre formule di ecoturismo più consapevoli e coinvolgenti. Viaggi in Italia, in Europa e nel Mondo dove oltre al piacere di visitare luoghi straordinari, si sommano la conoscenza e la condivisione di progetti a tutela di specie e territori a rischio, dove ad accompagnare i viaggiatori ci sono sempre guide esperte, biologi, naturalisti e biologi marini.

Dal Gennaio 2022, WWF Travel è entrata a far parte del gruppo Go World che ha acquisito una quota importante della società.